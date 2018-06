Pro Infrastructura: Ministrul Transporturilor Lucian Șova acuzat de minciuna. Ieri a declarat că în 2018 s-au reabilitat 140 de automotoare și 700 de vagoane.

Ce spune Asociația Pro InfrastructuraMinistrul Transporturilor Lucian Șova aruncă din nou minciuni gogonate chiar de la tribuna Parlamentului, de data asta despre CFR. Ieri a declarat că în 2018 s-au reabilitat 140 de automotoare și 700 de vagoane. De fapt, nu s-a reabilitat nimic, doar s-a dat cu mătura. La propriu!În primul rând, CFR Călători nu are 140 de automotoare de reabilitat. Compania are 125 de automotoare oarecum moderne, Siemens Desiro, construite la începutul anilor 2000 care nici nu necesită reabilitare. Restul automotoarelor sunt Malaxe de pe vremea lui Carol al II-lea (nu este o glumă), plus LVT-uri est-germane din anii '60 și câteva rame electrice pariziene tot la fel de vechi.Parcul activ al CFR Călători are 970 de vagoane în total. Mai sunt aproximativ 1500 de vagoane care ar mai putea vreodată circula pe căile ferate. De altfel, din 2015 până în 2017 s-au reabilitat doar 15 vagoane. Există un contract pentru încă 57 de bucăți din care încă nu s-a livrat nimic.Într-adevăr, avem o licitație lansată pentru revizuirea (adică reparația curentă) a câtorva sute de vagoane relativ moderne "trase pe dreapta". Doar că licitația de-abia a fost publicată și va mai dura mult și bine până când va fi atribuită și până când primul vagon va fi gata. Iar această reparație curentă NU este reabilitare!Există un comunicat de presă al CFR Călători în care se folosește cuvântul "reabilitat" ca sinonim pentru... făcut curățenie. Adică pentru activități precum: schimbatul geamurilor sparte, "verificarea/repararea instalațiilor de climatizare", "curățarea/schimbarea tapițeriilor scaunelor" și "curățarea cabinelor de toalete".Realitatea: lipsa de investiții a dus la o criză majoră de material rulant. Lipsesc aproape 400 de vagoane. S-a ajuns la anulări de trenuri între orașe mari (București-Timișoara sau Timișoara-Cluj) și la o înghesuială insuportabilă în cele ramase. Locomotivele sunt atât de vechi încât ba se strică, ba iau foc, aproape săptămânal. Acum 5 zile s-a stricat una pe ruta Constanța-București.Cerem ministrului Șova să nu mai mintă cu nerușinare și să rezolve adevăratele probleme ale CFR!