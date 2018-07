S-a mai făcut un pas pentru construcția aeroportului din Brașov care are termen de finalizare anul 2020

Ce spune

Vineri, 29.06.2018, Consiliul Județean Brașov a semnat contractul în valoare de 31,5 milioane lei pentru construcția căilor de rulare și a suprafețelor de parcare pentru aeronave. Compania Porr Construct SRL are la dispoziție 110 zile pentru a finaliza lucrările.Mai departe, este necesară lansarea licitațiilor pentru construcția terminalului de pasageri și a turnului de control. Solicităm autorităților implicate eficiență și seriozitate în așa fel încât investițiile realizate până acum la acest obiectiv să poată fi exploatate cât mai curând. Reamintim faptul că pista de decolare-aterizare a Aeroportului Brașov a fost finalizată în octombrie 2014, dar de atunci zace nefolosită.Aeroportul Brașov-Ghimbav reprezintă fără doar și poate o necesitate atât pentru investitorii din zonă cât și pentru atragerea de turiști străini în cea mai importantă zonă turistică a țării. De asemenea, noua aerogară ar reprezenta o alternativă la Aeroportul Henri Coandă București-Otopeni, ce devine tot mai congestionat pe zi ce trece.Aeroportul de lângă Brașov este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din centrul țării și toți cei aflați la conducerea orașului de sub Tâmpa au promis că vor face o prioritate din construcția aeroportului.Din mai multe motive, inclusiv din cauza neînțelegerilor la nivel politic, Brașovul nu are aeroport nici acum, dar lucrurile par să înainteze.Presa locală îl cita în luna mai pe preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, care spunea că termenul de finalizare este 2020.”Lucrările de canalizare trebuie urgent făcute pentru a nu exista problema la pista deja construită. De asemenea, în urma tuturor analizelor făcute am luat decizia de a accesa un credit de 200 de milioane de lei, din care 45 de milioane de lei să-i folosim pentru cofinanţarea proiectelor pe fonduri europene, iar suma de 155 de milioane de lei va fi direcţionată către finalizarea aeroportului'', explica preşedintele Consiliului Judeţean.Veştea mai spunea că sunt tot felul de "chichiţe birocratice şi dificultăţi" în eliberarea unor documente pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv foarte dorit de braşoveni, dar şi de oamenii de afaceri care au investit şi investesc în judeţul Braşov. El a dat exemplu Primăria Ghimbav, primul beneficiar al aeroportului care pune piedici în eliberarea unor documente, ceea ce nu i se pare normal.