Primarul Negoiță vrea ca trenurile să NU mai circule pe cei aproape 4 km dintre stația de metrou Republica și halta Cățelu. Compania feroviară particulară ce operează ruta Titan Sud - Oltenița spune că mii de oameni ar fi afectați

Primarul Sectorului 3 a cerut CFR să dezafecteze cei 3,7 km de cale ferată de pe Șoseaua Industriilor, motivând că această cale ferată este un dezastru pentru cetățeni. El spune că, dacă va obține un răspuns pozitiv, va demara un program prin care Șoseaua Industriilor să devină un bulevard modern. Compania privată care operează ruta Titan Sud - Oltenița spune că scoaterea căii ferate ar afecta câteva mii de oameni pe zi, fiindcă ar fi nevoiți să ia trenul ”din câmp”, din comuna Cățelu, în loc de stația de metrou Republica.











El promite ca vor fi prelungite liniile de autobuz.

”Nu am indraznit sa ne apucam sa proiectam ceva pana nu avem un aviz favorabil de la CFR si de la Ministerul Transporturilor. Cand vom avea insa avizul, vrem sa demonstram cum ar trebui sa arate un bulevard in Bucurestiul de azi si ma gandesc sa devina ceva similar cu B-dul Unirii si dintr-un iad sa-l transformam intr-un rai”.









”Mai bine ducem metroul cu o statie mai incolo, si il conectam cu trenul. Dar sa bagam trenul in oras, nu, daca il bagam in oras il bagam subteran”, mai spune primarul.

Intentia primarului a ingrijorat compania privata care opereaza pe ruta Titan Sud - Oltenița, Transferoviar Calatori (TFC). Cei de la companie spun că în medie 4.000 de oameni folosesc cele 22 de trenuri (11 pe sens) care leagă Bucurestiul de Oltenita, in cel mai aglomerat tren de dimineata care ajunge în București fiind 700 de călători. Cei de la TFC spun că atâtea sute de oameni nu au cum sa se deplaseze doar cu autobuzele RATB până la stația de metrou Republica, dacă trenurile ar ajunge să aibă capătul în comuna Cățelu.





O femeie a traversat linia si s-a urcat in taxi







Cei de la TFC mai spun ca au fost cinci incidente in sase ani cu oameni care au trecut peste liniile de calea ferata.

Am fost in zoni si se poate vedea ca sunt poteci batute si uneori si trepte care traverseaza calea ferata cam din 100 in 100 de metri. Trenurile trec si la mai putin de 10 metri de case, iar oamenii traverseaza linia prin foarte multe locuri, insa pericolul mare vine de la masini si de la faptul ca nu prea sunt marcaje pentru treceri de pietoni.





La Republica linia de cale ferata este langa statia de metrou







Am intrebat cativa oameni din zona daca ii deranjeaza trenurile, iar raspunsurile au fost diverse, unii spunand ca nu este problema si ca s-au obisnuit de atatea zeci de ani, in timp ce altii au spus ca sunt deranjante mai ales trenurile de marfa care trec noaptea si trenurile de pasageri care trec foarte devreme, in zorii zilei.

Linia 801 este un caz special din mai multe puncte de vedere. In afara de Gara de Nord si de Basarab, la Republica -Titan Sud este singurul punct din Bucuresti unde trenul este la doi pasi de metrou. Asadar este un punct intermodal de genul celor care se mai vor a fi construite daca Centura Feroviara a Capitalei chiar va fi vreodata construita.









Apoi, fata de alte sectii de cale ferata, 801 a cunoscut un mare succes de cand a fost preluata de TFC in 2012, pana atunci fiind celebra pentru faptul ca aproape toti calatorii mergeau ¬pe blat¬.

In plus, TFC a investit in infrastructura si timpii de parcurs s-au imbunatatit de la doua ore si jumatate pe 60 km, la o ora si 24 de minute pentru cel mai rapid tren. Daca acum un deceniu trenurile rar depaseau viteza de 30 km/h, acum ating si 70-80 kmh, insa pe portiuni scurte, fiindca distanta medie dintre opriri este mai mica de 4 km. TFC spune ca are peste 1.000 de abonați.







Compania a publicat pe Facebook un mesaj în care explică de ce consideră că linia trebuie păstrată





Titan Sud (stânga sus pe hartă) - București Sud (dreapta jos)







Trebuie menționat că TFC, la fel ca si CFR și alte companii feroviare private, primesc subvenții care sunt mult mai mari decât veniturile încasate din bilete. Pachetele de compensații sunt acordate de stat companiilor pentru ca acestea să opereze pe rute care, în condiții normale, nu ar fi profitabile din cauza costurilor mari de operare neacoperite de veniturile din bilete.





Linia 801 București - Oltenița are aproape 110 ani de existență și acum pornește de halta Titan Sud (fosta 23 August) - chiar lângă stația de metrou Republica - și ajunge după 60 km la Oltenița.Primarul Robert Negoiță vrea ca trenurile să nu mai aibă capătul la Titan Sud, ci la 4 km în direcția Oltenița, la halta București Sud din comuna Cățelu care în prezent este prima dintre cele 17 opriri pe care le fac trenurile ce merg spre Oltenița.”Este un dezastru pentru cetățenii din zonă, nu vrem să o desființăm, ci vrem să o mutăm 2 km mai încolo, să o scoatem din oraș”, spune pentru HotNews.ro Robert Negoiță.”Pentru cetățeni este un dezastru social, anual mor zeci de oameni. Puteți veni la fața locului pentru a vedea dezastrul”, mai spune el.Mii de cetateni au de suferit din cauza acestei linii care este facuta prost, spune primarul, adaugand ca navetistii de Oltenita pot fi dusi cu autobuzul 2 km.