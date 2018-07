De ce încearcă companiile aeriene să reducă numărul piloților din cabină

In cabina unui avion

Airbus și Thales estimează că tehnologia poate duce la reducerea numărului de sarcini pe care le are de îndeplinit un pilot pe zborurile lungi, iar în cockpit ar putea fi doar doi piloți începând cu 2023, față de 3-4 în prezent.Și Boeing se gândește să elimine unul dintre piloți, pentru noile avioane de mediu-parcurs și multe voci din industrie spun că tehnologia de automatizare este tot mai bună și reducerea număruiui de piloți nu este doar posibilă, ci și absolut necesară, din cauza crizei de personal.O analiză postată recent pe CNN arată faptul că numărul de piloți din SUA a scăzut cu 30% în ultimele trei decenii, iar meseria nu mai are prestigiul din prezent și este o uriașă criză de personal, mai ales că mereu se stabilesc noi recordduri legate de numărul de avioane care sunt în zbor pe zi.O reducere a numărului de piloți din cabină s-a făcut acum trei decenii și un nou ”val” ar putea urma acum, companiile putând înlocui numărul mare de comutatoare cu comenzi digitale pe touch-screen-uri. Reducerea s-ar putea aplica mai întâi la avioanele de marfă.UBS estimează că liniile aeriene ar putea economisi anual 15 miliarde dolari dacă ar folosi un singur pilot pe zboruri la care acum sunt folosiți doi piloți.Sunt voci care spun că este o chestiune de siguranță și este bine să fie trei piloți în cabină pe zborurile lungi și doi pe cele scurte. Trei piloți consultați de Reuters au spus că, în cazul unui incident de securitate, un singur pilot nu ar face față și că ar crește gradul de oboseală și s-ar mări numărul de situații în care piloții sunt vulnerabili. Ei spun că într-o situație gravă, când un avion este pe cale de a se prăbuși, chiar și trei piloți pot fi insuficienți.Un alt pericol ține de situații precum cea în care pilotul Germanwings a prăbușit avionul în 2015 sau cazuri în care un singur pilot aflat în cabină are probleme de sănătate în timpul zborului.Alți consultanți spun că reducerea numărului de piloți nu va aduce economii mari, în special fiindcă pe zborurile foarte lungi costurile cu echipajul nu reprezintă o pondere mare din totalul costurilor.