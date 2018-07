Pro Infrastructura, despre situația la zi a șantierelor de autostrăzi: „Nu ar trebui să fie un motiv de laudă rezolvarea procedurilor birocratice în 2018 pe proiecte începute în 2013-2015. Avem în continuare numeroase blocaje care țin de stat”

„Pe loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A10 Sebeş-Turda, pe Autostrada A3 la intrarea în București și pe tronsonul Iernut-Chețani (A3), sunt stâlpi de curent pe aliniamentul drumului care blochează lucrările. Pe Chețani-Câmpia Turzii (A3) nu sunt gata exproprierile (MT abia a publicat proiectul de exproprieri pe site-ul propriu). Tot pe A3, pe sectorul Râșnov-Cristian nu avem exproprieri, nici relocări de utilități și nici vorbă de autorizație de construire”, transmite ONG-ul specializat în monitorizarea proiectelor de infrastructură din țară.







Ministrul Lucian Șova a mai declarat că "vara anului viitor este un termen rezonabil" pentru deschiderea traficului pe segmentul Sebeș-Aiud, adică pe loturile 1 și 2 din autostrada A10 Sebeş-Turda.







Asociația amintește că CNAIR încă nu a semnat actul adițional la contractul cu antreprenorul de pe lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva pentru lucrările suplimentare de la nodul Holdea și al doilea ecoduct. „Pentru podul peste Dunăre de la Brăila, CNAIR nu a re-lansat licitațiile pentru relocarea utilităților (primele au fost anulate!) și nu a semnat contractul pentru demararea exproprierilor. Aceeași pregătire precară (sau dezastruoasă) a proiectelor este la multe investiții: Drumul Expres Craiova-Pitești, Autostrada de Centură București (A0), Centura Timișoara sau Autostrada Sibiu-Pitești”, susține API. „Evident, este doar o promisiune fantezistă. Aceste două tronsoane sunt în execuție deja de 3 ani, iar stadiul fizic oficial este de aproximativ 49% pentru lotul 1 și 46% pentru lotul 2. Mai grav este avansul lunar pe aceste două șantiere, existând sectoare (nodul Sebeș de exemplu) unde stadiul fizic este practic zero. În ritmul actual, finalizarea în 2019 este o utopie”, transmite Pro Infrastructura.„O altă promisiune a lui Șova este emiterea acordului de mediu (AM) pentru Autostrada Sibiu-Pitești până la finalul acestui an. Realitatea? Șanse minime (noi spunem că inexistente). Studiul de evaluare adecvată (SEA) a fost depus în luna mai 2018. După aprobarea acestui studiu, trebuie depus raportul de impact asupra mediului (RIM). Procedura este complicată și de durată. Din experiența noastră (emiterea AM pentru autostrăzile Lugoj-Deva și Târgu Mureș-Borș), obținerea AM în 2018 este o țintă ultra-optimistă”, mai notează Asociația.„O altă manipulare marca Șova: secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești este un proiect "matur" și "nu ridică probleme de geologie speciale și poate fi scos la licitație repede". Experții europeni (JASPERS / Halcrow) au criticat (încă din 2013) și critică în continuare investigațiile geotehnice lacunare din studiul de fezabilitate. Această "maturitate" se va vedea în blocajele tehnice și birocratice din momentul intrării cu utilajele în teren. Din păcate legea gravitației și legile geologice nu pot fi abrogate”, încheie ONG-ul.