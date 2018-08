​HARTĂ INTERACTIVĂ Radiografia la zi a autostrăzilor în construcție din România: Câți kilometri ar mai putea fi deschiși până la final de an și ce loturi ar putea fi inaugurate în 2019

Autostrazi in constructie in Romania





Nu toată lumea însă împărtășește optimismul autorităților de la drumuri. Observatorii independeți spun că în acest an au șanse să fie deschiși circulației mai degrabă circa 30 de kilometri, inclusiv aproape 12 km care sunt gata, dar care nu pot fi folosiți deocamdată, iar anul următor circa 60 de kilometri care să includă și tronsoane promise a fi terminate în acest an.









HARTĂ INTERACTIVĂ - Autostrăzile din România 2018/2019

>> Folosește ZOOM-ul pe hartă pentru a vedea îndeaproape traseul autostrăzilor deja deschise sau în lucru >> Folosește-ul pe hartă pentru a vedea îndeaproape traseul autostrăzilor deja deschise sau în lucru





>> Dă CLICK pe diferitele tronsoane de autostrăzi pentru a afla detalii: Lungime, valoare, stadiu, termene etc.







- NEGRU - tronsoane deschise în anii anteriori

- ALBASTRU - tronsoane deschise în 2018 până la 1 august

- ROȘU - Tronsoane pe care Compania de Drumuri speră să le deschidă până la final de 2018

- GALBEN - Tronsoane pe care Compania de Drumuri speră să le deschidă până la final de 2019



---



AUTOSTRĂZI DESCHISE ANUL ACESTA:



„Până la final de an estimăm că vom termina A1 Lugoj - Deva Lotul 4, asta înseamnă circa 22 de kilometri”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu de la Compania de Drumuri.







„Mai există cei 3,3 km de A3 până în Petricani. Odată cu aceștia vom da în folosință și restul până la Șoseaua de Centură, deci puțin peste 6 km. Vom mai deschide traficului podul de la Gilau de aproape un kilometru și vom deschide astfel și tronsonul de 8,7 km recepționați deja pe Gilău - Nădășelu”, a mai detaliat reprezentantul CNAIR.





Potrivit lui Șerbănescu, Compania de Autostrăzi va mai recepționa și două tronsoane de pe A3 Câmpia Turzii - Târgu Mureș, chiar dacă nodul rutier pentru descărcare se află pe un lot adiacent.







„Va fi recepționată descărcarea de pe lotul adiacent executat de Astaldi și vom recepționa nodul ca obiectiv separat. Practic vor fi terminate acolo două bretele”, a explicat Șerbănescu.



Estimările oficiale: 52 km





- A1 Lugoj - Deva - 22,2 km





- A3 Petricani - Centura București - 6,5 km (3,3 km Petricani - Popasului + 3,2 km Popasului - DNCB)





- A3 Pod Gilău (0,8 km) + A3 Gilău - Nădășelu (8,7 km) - 9,5 km







- A3 Ungheni - Ogra (10,1 km) și Ogra - Iernut (3,6 km) - 13,7 km



Pe de altă parte, Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura a declarat pentru HotNews.ro că realist există șanse pentru a fi deschiși doar 30 de km de autostradă pentru că Lotul 4 de pe A1 Lugoj - Deva este foarte puțin probabil să fie gata anul ăsta.







„Se lucrează intens la dealul Șoimuș, dar nu mai e timp. Sunt lucrări foarte complexe, încă e foarte mult de muncă, trebuie făcute ziduri de sprijin, trebuie înălțate terasamente. Cel mai probabil va rămâne pentru primăvara anului viitor, asta dacă nu intervin alte probleme”, a declarat Ciurea.







„Autostrada de la Petricani la Centură este fezabil să fie terminată până la final de an, încă... Podul de la Gilău este perfect fezabil să fie terminat până la finele lunii spetembrie. Apoi va urma povestea cu recepția. De circulat sperăm să putem circula pe tot tronsonul la final de an”, a comentat reprezentantul ONG-ului.







Cât privește cele două loturi de pe A3 Câmpia Turzii - Târgu Mureș, Ciurea spune că ambele au șanse să fie gata până la final de an, dar rămâne de văzut dacă va putea fi rezolvată problema descărcării care ține de un nod de pe un alt lot.







„Întreg nodul este imposibil de terminat 100% până la final de an, dar s-ar putea teoretic termina cele două bretele de coborâre și urcare pe autostradă spre Ogra, deși sunt destule lucrări de făcut acolo. Dacă se întâmplă acest lucru, pentru deschidere trebuie ca autoritățile să-și asume două lucruri: că trebuie modificat și adoptat regulamentul de recepție care să permită acest lucru și că Poliția Rutiera să accepte descărcarea în DN14A în apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată unde la barieră și acum se fac cozi mari”, a explicat Ciurea.



AUTOSTRĂZI DESCHISE ÎN 2019:



„În lucru acum mai sunt Loturile 1 și 2 de pe Sebeș - Turda, Lotul 3 de pe A1 Lugoj - Deva și încă două pe A3 Câmpia Turzii - Târgu Mureș. Toate acestea sunt estimate pentru recepționare și deschidere pe finalul anul viitor”, a declarat reprezentantul CNAIR pentru HotNews.ro.



Estimările oficiale pentru 2019: 95,95 km





A1 Lugoj - Deva, Lot 3 - 21,1 km





A3 Câmpia Turzii - Chețani (15,7 km) și A3 Chețani - Iernut (17,9 km) - 33,6 km





A10 Sebeș - Alba Iulia (Lotul 1, 17 km) și A10 Alba Iulia - Aiud (Lotul 2, 24,25 km) - 41,25 km



Optimismul Companiei de Drumuri nu este împărtășit și de reprezentanții spcietății civile, însă. Astfel, conform previziunilor Asociației Pro Infrastructura, pentru 2019 ne-am putea aștepta mai degrabă la 60 de kilometri deschiși traficului, și asta doar dacă lucrurile vor descurge fără probleme și autoritățile nu se vor mai împiedica la recepția loturilor.



„Sebeș - Turda Lotul 2, tronsonul construit de Aktor, este exclus să fie gata anul următor, cel mai probabil în 2020. Sunt și probleme birocratice acolo, mai sunt unele relocări de făcut, exproprieri suplimentare. Apoi mobilizarea constructorului lasă mult de dorit. Sunt și probleme tehnice pe lot, au probleme în continuare cu apa”, a detaliat Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura.



„Lotul 1 are șanse foarte mici să fie gata în 2019. Noi nu credem că în momentul ăsta mai sunt șanse să fie gata. La nodul Sebeș în mod normal se lucrează cam 18 luni, iar în momentul de față stadiul acolo este zero. Sunt și acolo relocări de utilități de făcut, pe una dintre bretele mai trebuie ceva expropriat. Termenul decembrie 2019 ar fi unul super optimist, dar noi nu credem că poate fi atins”, a explicat Ciurea.



Potrivit reprezentantului API, nodul rutier de la Sebeș este o lucrare complexă care în sine poate fi privită ca o autostradă. „Sunt bretele foarte lungi, cu câte două benzi, se supratraversează A1 de două ori, se supratraversează DN1 la Lancrăm, sunt alte bretele de conexiuni, sunt foarte multe structuri. Cel mai probabil, la modul realist, va fi gata în 2020”, spune Ciurea.



Pe de altă parte, nu toate tronsoanele promise de CNAIR pentru 2019 sunt imposibil de deschis.



„Lotul 3 din A1 Lugoj - Deva este fezabil să se deschidă anul următor, dar depinde de Compania de Drumuri să rezolve problemele cu actele adiționale pentru lucrările suplimentare. De la semnarea adiționalelor probabil că va mai dura câteva luni”, a mai spus Ciurea, amintind că cel mai probabil în primăvara lui 2019 va fi deschis traficul și pe Lotul 4 pe care CNAIR l-ar vrea deschis încă din acest an.



Pentru A3 Câmpia Turzii - Târgu Mureș, anul 2019 ar putea însemna deschiderea a măcar unui lot din cele două care rămân de executat.



„Lotul Astaldi (n.r. Iernut - Chețani) este perfect fezabil pentru anul viitor, însă lotul executat de Straco (n.r. A3 Chețani - Câmpia Turzii) este mai degrabă probabil să nu fie gata anul următor. Încă nu e o mobilizare cum trebuie, constructorul abia a primit a doua autorizație de construire în februarie, există o dispută pentru nișe lucrări încă neplătite de CNAIR. E posibil să se termine până la finalul anului viitor, dar puțin probabil”, susține Ciurea.





NOI ȘANTIERE DE AUTOSTRĂZI DESCHISE ANUL URMĂTOR:



Dincolo de tronsoanele care ar putea fi deschise în acest an și anul următor, problema se pune pe ce noi șantiere vom vedea utilaje începând cu 2019. Din nou planurile autorităților sunt optimiste, în timp ce previziunile observatorilor externi sunt mai degrabă rezervate.



„Anul viitor va intra în execuție Podul peste Dunăre de la Brăila, A3 Suplacu de Barcău - Borș și A3 Râșnov - Cristian”, a precizat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Autostrăzi.







„În 2019 ar putea începe execuția și pe A0 Centura de Sud a Capitalei, acolo licitația a fost terminată, căștigătorii au fost declarați, dar s-au depus contestații. După rezolvarea contestațiilor vom putea semna contractul și e posibil ca anul următor să înceapă execuția”, a mai spus Șerbănescu.







Totodată, potrivit reprezentantului CNAIR, Centura Bacăului care se suprapune parțial peste autostrada A7 prin Moldova este încă în procedura de licitație și ar avea șanse să înceapă de anul următor. „Uurmează să anunțăm căștigătorul”, a spus Șerbănescu.





Estimările oficiale - ce șantiere de autostrăzi ar putea începe din 2019:



A3 Suplacu de Barcău - Borș

A3 Rășnov - Cristian

Podul peste Dunăre de la Brăila (plus drumul de legătură)

A0 Centura Sud

A7 Centura Bacău

A3 Ungheni - Tg Mureș





„Pe Suplacu - Borș e puțin probabil să vedem lucrări efective începute anul următor. Nu avem deocamdată căștigătorii anunțați la licitație, apoi vor trebuie rezolvate contestațiile. Dacă se vor semna anul acesta contractele, teoretic am putea vedea utilaje în teren măcar pe un lot din cele trei. Totul depinde de finalizarea licitațiilor”, a explicat pentru HotNews.ro directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea.



„La Podul Brăila depinde foarte mult de partea de relocări utilități. Trebuie relansate licitațiile de relocări utilități, iar până la finalul anului ar trebui terminată proiectarea. Teoretic s-ar putea demara lucrările la partea de drum și poate ceva lucrări la pilele podului suspendat”, a mai spus Ciurea.





„Pe A0 Sud sunt foarte multe contestații. E puțin probabil să se semneze vreun contract în acest an. Unele contestații sunt admise, unele oferte vor trebui reevaluate. Poate într-un an să avem semnate contractele. Teoretic este posibil să vedem lucrări la anul, dar practic e puțin probabil”, a precizat reprezentantul API.





Cât privește centura Bacăului, Ciurea spune că e fezabil să vedem lucrări anul următor, doar dacă licitația va fi terminată anul acesta, cu tot cu contestații, și va fi semnat contractul de lucrări până la finalul anului. „Acesta ar fi un scenariu optimist”, a conchis Ciurea.









Autostrăzile din România, în cifre







Total kilometri de autostradă deschiși circulației: 777 km





Evoluția kilometrilor de autostradă deschiși circulației în ultimii ani:



2009 - 42 km

2010 - 28 km

2011 - 57 km

2012 - 139 km

2013 - 108 km

2014 - 28,2** km

2015 - 46,6 km

2016 - 22,11 km**

2017 - 15 km

2018*- 29 km









Kilometri de autostradă funcționali în România, în perioada 2008 - 2018*:



2008: 263 km

2009: 305 km

2010: 332 km

2011: 389 km

2012: 528 km

2013: 636 km

2014: 664 km

2015: 711 km

2016: 733 km

2017: 748 km

2018*: 777 km



*Până la 1 august 2018

**Lotul 3 Cunța - Săliște din A1 Sibiu - Orăștie - 22,11 km - a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015, pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.









În momentul de față în România. Până la final de an Compania de Drumuri ar vrea să deschidă nu mai puțin de 52 de km, iar anul următor alți 72 la rând, după cum a detaliat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.