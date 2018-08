Trenurile au întârzieri mari din cauza prăbușirii podului de la Cârcea. Devierile au crescut timpii de parcurs, călătorii au fost informați insuficient

Citeste mai mult: /adevarul.ro/news/eveniment/verdict-trenul-carcea-deraiat-mana-criminala-1_50acf8327c42d5a6638cd33c/index.htmlReamintim că traficul feroviar este blocat în județul Dolj, pe Magistrala 900 București - Caracal - Craiova - Timișoara, în localitatea Cârcea, după ce un tren de marfă încărcat cu biodisel a deraiat duminică dimineață. Podul peste care a trecut trenul deraiat s-a rupt sub greutatea garniturii.Podul se află la 9 km de gara Craiova, la 45 km de Caracal și la 200 km de București. Pe viaduct nu se mai circulă, iar între Caracal și Craiova trenurile ocolesc în plus peste 30 km și drumul dintre București și Craiova ajunge să dureze aproape cinci ore, iar cel între București și Timișoara, zece ore.Multe trenuri care veneau dinspre Timișoara, dar și dinspre Arad și Simeria, s-au oprit la Craiova unde au fost formate noi trenuri, care apoi au plecat spre București, prin Piatra Olt. S-a comunicat însă deficitar și informații detaliate despre programul acestor trenuri deviate nu am putut obține.Un tren de marfă, aparținând operatorului privat GFR (Grup Feroviar Român), a deraiat duminică dimineaţă, între stațiile CF Malu Mare și Banu Mărăcine. Marfarul, încărcat cu biodiesel, avea în compunere 23 de vagoane şi locomotiva.Potrivit CFR SA, evenimentul a avut loc după ce mecanicul de locomotivă a intrat pe culoarea roşie a semaforului pe firul I de circulaţie, care este închis pentru reabilitare. Pe viaductul de la Cârcea, podul s-a prăbuşit, iar șase vagoane au deraiat. Unul dintre vagoane a rămas înclinat, agăţat de locomotivă, iar din acesta s-a scurs biodiesel într-un pârâu din zonă.În ultimii ani au fost mai multe deraieri, în special de trenuri de marfă.Cel mai recent eveniment s-a produs acum două luni.Un tren în care se aflau 20 de călători şi care circula pe traseul Timişoara Nord-Reşiţa Nord a deraiat, pe 19 iunie 2018, după ce locomotiva a lovit un copac dărâmat de furtună peste calea ferată.