CFR Călători anunță că timp de 25 de zile se vor realiza lucrări de ”mentenanță a site-ului”, astfel că unele aplicații vor funcționa cu ”intermitenţe” 

Aglomerația este și mai mare la trenurile în care urcă și mulți abonați care, din cauză că nu prea există trenuri de scurt parcurs pentru navetiști, sunt obligați să folosească trenuri de lung parcurs, chiar și internaționale. De exemplu aglomerația din fotografie este din trenul IR 1741 care pleacă din Gara de Nord spre Ardeal la 18.45.









În general, casele de bilete nu eliberează mai mult de 10-15 la sută bilete fără loc peste numărul oficial de locuri dintr-un tren, iar cei care nu găsesc bilet fără loc și vor să urce în tren trebuie să se aștepte la o călătorie în care vor avea foarte puțin loc de bagaje și la plata unui bilet cu suprataxă.

Site-ul CFR are momente când nu funcționează, însă, dat fiind că sunt puține vagoane și cozile sunt lungi în gări, tot mai mulți își cumpără bilete online. În plus, Caută Tren este un serviciu util, fiindcă userii pot vedea în timp real cât înârzie un tren, lucru extrem de util dacă ținem cont de lucrările de pe Coridorul IV (în Ardeal) și de întârzierile create de ruperea podului de lângă Craiova. În aceste condiții nu va fi deloc plăcut că aceste servicii vor funcționa cu probleme. Un element extrem de enervant la site-ul CFR ține de faptul că trebuie să introduci un cod pentru a vedea traseul unui tren.Se știe că CFR folosește zilnic sub 800 de vagoane, deși ar avea nevoie de 1.200. Dat fiind că este cerere mare, mai ales pe trenurile către litoral, cei care se duc la agenții să cumpere bilete către Constanța, Mangalia sau către stațiuni au putut constata că nu găsesc locuri nici cu două săptămâni înainte.Vârfuri de trafic au fost pe 14 și 15 august, dar și pe 19 august când oamenii s-au întors din vacanță. Se estimează că în cele mai pline zile peste 250.000 de oameni folosesc trenurile.Informații utile pentru cei care merg cu trenurile CFRModalităţi de cumpărare bilete de tren:Online de pe www.cfrcalatori.ro De la automatele de bilete din gări;De la automatele ZebraPay;Direct de la casele de bilete din gări și agenții de voiaj CFR;De la distribuitori autorizați (agenții de turism).INFO UTILE:0219521 – info CFR rute interne plecări/sosiri București;319.0358 – Biroul Relaţii cu Publicul din Gara de Nord Bucureşti;314.5528 – rute internaţionale plecări/sosiri București (casa de bilete rute externe Gara de Nord Bucureşti);în aplicaţia Trenul meu : introduceţi numărul trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Obtineţi informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire;înainte de plecarea la drum pot fi verificate tabelele de sosire/plecare , actualizate din minut în minut pe site-ul www.cfr.ro, pagina CAMERE WEB.