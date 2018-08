Drumul chinuit al trenului Orient Express este o oglindă a problemelor din sistemul feroviar românesc

Orient Express in gara Baneasa

Trenul de super-lux Orient Express a pornit pe 24 august din Paris, iar un drum până la Istanbul costă 8.000 de lire. Cei mai mulți turiști sunt britanici și americani, iar călătoria cu ”Regele Trenurilor” este pentru cei care vor să vadă cum se călătorea în mare stil acum un secol, în Epoca de Aur a trenurilor. Și sloganul companiei care organizează călătoria se referă la ”decadență”: For a decadent journey back to the 1920s!











Trenul cu 17 vagoane a intrat pe teritoriul țării noastre în ultimele minute ale zilei de 26 august și iese pe 28 august, după prânz. Pe 31 august pleacă din nou din Istanbul și va traversa țara în zilele de 1 și 2 septembrie.

Orient Express nu este un tren de mare viteză și cei care-și cumpără bilet vor să vadă prin geamurile super-curate țările prin care trec. Așadar nu vor viteză mare, însă în România au avut parte de viteze medii demne de prima călătorie a trenului legendar, de acum 135 de ani, dar și de opriri lungi, neprogramate.









Drumul de 650 km dintre Curtici și București a durat 20 de ore, dintre care două ore și jumătate trenul a stat în Sinaia, cât timp turiștii au vizitat Peleșul, o oprire de tradiție pentru legendarul tren.

Însă au fost multe opriri neprogramate și locomotiva a avut de două ori probleme. Trenul a staționat aproape o oră și jumătate în Teiuș și aproape o oră în Vânători, o comună de lângă Sighișoara, unde trenul a pornit după ce a fost trimisă o locomotivă din Brașov.





Foto - HotNews







Lucrările de pe Coridorul IV au făcut ca trenul să înainteze extrem de lent, cu medii orare de sub 50 km. Și între Brașov și Sighișoara numeroase restricții de viteză fac ca viteza medie să fie de aproximativ 40 km/h.

Trenul a plecat la 23.48 din Curtici și a ajuns la 19.35 în gara București Băneasa. Orient Express nu a mai rămas peste noapte în Gara de Nord, ca în anii trecuți, ci la Băneasa.





Date Infofer pentru parcursul trenului Cu ONI sunt notate opririle neprogramate







Marți dimineața trenul a plecat cu întârziere de 9 minute din Băneasa (la 10.09), iar cei 51 km până la Videle au fost parcurși în 85 de minute. Și în această a doua zi trenul trece prin zone unde infrastrutura a fost neglijată; linia București - Giurgiu. Podul de la Grădiștea, prăbușit în 2005, nu a fost refăcut, și trenurile ocolesc pe la Videle, pe un traseu mai lung cu 50 km. Pentru Orient Express drumul București - Videle a durat trei ore și 11 minute, trenul ajungând la 13.20 la Giurgiu Nord.





Parcursul trenului în ziua 2







Orient Express a pornit în prima sa călătorie în octombrie 1883. Tras de o locomotivă cu aburi, trenul a plecat de la Paris, a traversat Alpii, a trecut prin Budapesta și București și s-a oprit la Constantinopol. Orient Express a purtat, de-a lungul timpului, tot felul de personaje, de la celebrități la indivizi considerați dubioși. Anii '20 au fost perioada în care Orient Express s-a bucurat de maximum de popularitate. Pornind de la poveștile care înconjurau acest tren și pe călătorii lui, în acea perioadă, celebra autoare Agatha Christie a scris romanul de succes "Crima din Orient Express", care, ulterior, a fost ecranizat.





Sursa - pagina oficială Venice Simplon Orient Express







Unde a oprit trenul la prima sa călătorie: Nancy - Strasbourg - Munchen - Viena - Budapesta - Szeged - Jimbolia - Timișoara - Piatra Olt - Pitești - București - Giurgiu - Smarda. Distanța de la Smarda (portul din acea vreme al Giurgiului) până la Constantinopol era parcursă în mai multe etape - cu un bac cu aburi până la Rusciuk (Ruse), de aici până la Varna călătorii erau îmbarcați într-un tren local, iar la Varna urma o noua transbordare, pe un pachebot al companiei austriece 'Lloyd', care conducea pasagerii la Constantinopol.

Durata primei călătorii Paris - Constantinopol a fost de 83 de ore și 30 de minute. Garnitura primului tren Orient Express avea 75 de metri și era formată din cinci vagoane: două de dormit, unul restaurant și două de bagaje.La prima cursă, trenul de mare lux a fost remorcat de la Pitești la București de locomotivă românească 'Neajlov', iar de la București la Giurgiu de 'Vedea'. Pasagerii au fost invitați de regele Carol I la o serată organizată la Castelul Peleș din Sinaia, care tocmai fusese terminat.Articolul a fost realizat pornind de la o postare pe Facebook a Jurnal Feroviar despre parcursul trenului Orient Express