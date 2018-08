Autostrada București - Ploiești - Brașov: Studiul de fundamentare al Parteneriatului Public Privat, aprobat de Guvern / Cât ar putea costa, cât va dura parteneriatul, ce va plăti statul român și ce taxe ar putea fi puse șoferilor chiar din 2019

Premierul Viorica Dăncila declara, înaintea ședinței de guvern în care Studiul de fundamentare privind construcția și operarea segmentului de autostradă Ploiești-Comarnic-Brașov, precum și operarea autostrăzii București-Ploiești a fost aprobat că „din luna septembrie vor începe procedurile de atribuire și dialogul competitiv cu investitorii, astfel încât până la sfârșitul acestui an să reușim semnarea acestui contract deosebit de important”.





Dăncilă preciza că durata de proiectare și execuție este stabilită la maximum patru ani cu începere din anul 2019 și că valoarea estimată pentru proiectare și construcție se ridică la aproximativ 1,36 miliarde euro.





"În situaţia devansării lucrărilor perioadei de 48 de luni, aferentă lucrărilor de proiectare şi execuţie, partenerul privat va primi din partea partenerului public o sumă de succes echivalentă cu ponderea într-un an a perioadei de devansare, valoarea totală a primei de succes fiind de 100 de milioane euro pe an. În situaţia întârzierii finalizării perioadei de proiectare şi execuţie, partenerul privat va plăti partenerului public o amendă corespunzătoare ponderii în an a perioadei de întârziere, amenda anuală fiind şi în acest caz de 100 de milioane de euro", a explicat Barbu.





Studiul de fundamentare publicat de Comisia de Prognoză: Detaliile proiectului PPP Ploiești - Brașov



Comisia Națională de Prognoză, instituția desemnată responsabilă de implementarea acestui obiectiv prin Parteneriat Public Privat a publicat pe site-ul său studiul de fundamentare de 118 pagini.











Astfel, conform studiului Autostrada a fost împărțită în sectoare:





Proiectul prevede, pentru sectorul Ploieşti – Braşov (Cristian) mai multe lucrări de artă, între care 14 viaducte și 33 poduri cu o lungime totala de aprox. 3 km, precum și 2.6 km de tuneluri cu galerie dublă. Totodată, sunt incluse noduri rutiere, drumuri de acces la autostradă, relocarea utilităților, lucrări hidrotehnice și de atenuare a impactului asupra mediului.







PPP în două etape pe o perioadă de 44 de ani



Documentul reține că „la finalul duratei contractului [n.r. etapa 1] autostrada va mai avea o valoare reziduală de aproximativ 60% din costul cu realizarea lucrărilor de construcție”.

















Taxă pe A3 București - Ploiești din 2019?







Studiul mai preciează că pentru sectorul deja aflat în exploatare dintre București și Ploiești operatorul privat va putea încasa taxe imediat de cum va instala sistemul de taxare (pagina 102), începând cu anul 2019 când este estimat încheierea contractului.





Astfel, din calculele prezentate, din taxă cei 62 de km ai autostrăzii București - Ploiești ar putea aduce circa 18 milioane de euro minim în 2019, peste 23 de milioane de euro minim în 2025 și peste 28 de milioane de euro minim în 2030. (pagina 100)







Partenerul privat găsește finațarea și plătește construcția. Statul va face plăți de disponibilitate și plăți de amortizare a investiției



Totuși, studiul realizat de Comisia Națională de Prognoză menționează că analiza va fi actualizată și condițiile financiare se pot schimba „odată ce termenii finanțării vor fi finalizați”.







„Principiul este că autoritatea va efectua plăți integrale de disponibilitate pentru o anumită perioadă numai în cazul disponibilității totale și corespunzatoare a activelor pe durata respectivă astfel cum este definită în contract (100% disponibilitate – 100% plată, 0 disponibilitate – 0 plată)”, se arată în document.







Taxele pentru șoferi: 6,3 euro fără TVA pentru fiecare 100 de km parcurși de un autoturism







La finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat că în studiul de fundamentare sunt prevăzute şi bonificaţii din partea statului dacă lucrările de execuţie se finalizează în avans, dar şi penalităţi pentru întârziere.- Sector 1 - Ploiești-Comarnic, km 0+000 - km 48+600- Sector 2 - Comarnic-Predeal, km 48+600 - km 84+800,- Sector 3 - Predeal- Braşov (Cristian), km 84,4 – km 106,2 (*cu mențiunea că tronsonul Rășnov - Cristian a fost deja contractat pentru execuție)Documentul argumentează în favoarea soluției de implementare printr-un Parteneriat Public Privat (PPP) care să se desfășoare pe o perioadă de 44 de ani, dar în două etape.Etapa 1 prevede că documentația, serviciile de proiectare, execuția lucrărilor, operațiunile de întreținere se vor desfășura pe o perioadă de 24 de ani. Conform planului, proiectarea și execuția lucrărilor ar urma să dureze doar patru ani, moment după care partenerul public - adică statul român - va plăti partenerului privat căte o sumă anuală drept contribuție la amortizarea investiției, dar și o plata de disponibilitate pentru fiecare moment când autostrada este deschisă.Etapa a 2-a ar urma să aibă o perioadă de 20 de ani și va presupune ca proiectul să fie exploatat în regim de autostradă cu taxă, astfel încât să fie amortizată la nivel de costuri inclusiv valoarea reziduală a construcției de la finalul etapei 1.Costurile proiectului vor fi suportate de către partenerul privat și vor consta în principal din costurile aferente lucrărilor de construcție (studiu de fezabilitate, proiectare, organizarea proiectului, management de proiect, studii de teren și lucrările efective); costuri aferente activității de operare și întreținere; costurile finanțării pe întreaga durată a proiectului.Studiul estimează un „cost de realizare a investiției (nu este luată în calcul achiziționarea de terenuri care nu este în sarcina partenerului privat)” de puțin peste 910 milioane euro fără TVA din care „aproximativ 590 milioane euro pentru sectorul Comarnic – Predeal şi 325 milioane euro pentru sectorul Predeal – Braşov (Cristian)”.Pe lângă aceste costuri, se mai adaugă cele de operare şi întreținere care pentru sectorul Ploieşti – Braşov (Cristian), pentru perioada 2019 – 2043 se ridică la aprox 670 mil. euro.Studiul precizează că „în condițiile actualei legislații partenerul public poate contribui cu până la 25% din valoarea proiectului”, astfel încăt va fi luată în vedere„Această plată reprezintă o contribuție la nivelul amortizării investitiei, întrucât volumul de trafic şi perioada de operare de doar 20 de ani, vis-a-vis de cei în medie 50 de ani necesari amortizării lucrărilor de construcții aferente autostrăzii, nu permit amortizarea întregii investiții pe durata contractului cu asigurarea profitului rezonabil la nivelul partenerului privat”, arată documentul.Dincolo de aceasta contribuție anuală din partea statului, documentul abordează șipe care autoritățile o vor plăti partenerului privat pe toată durata de operare a autostrăzii.Documentul mai abordează și potențialele taxe care ar urma să fie aplicate pe autostradă.„Taxa de utilizare a autostrăzii care va fi plătită de un autoturism la 100 km de autostradă parcursi este limitata la 6,3 euro fără TVA,şi poate fi supus indexării la data de 01 martie a fiecărui an cu rata de creştere a salariului mediu net din anul anterior . Nivelul tarifului perceput este stabilit în funcție de distanța parcursă de vehicul. Pentru un vehicul din categoria LGV se plătește, pentru fiecare 100 km autostradă 8,82 euro fără tva, iar pentru un HGV şi un Bus se plăteşte 12,6 euro fără tva”, se precizează în studiu.Documentul apreciază că valoarea minimă totală obținută numai din taxa de utilizare a autostrăzii Bucureşti - Ploiești (62 km) și Ploiești – Braşov (110 km) pentru perioada 2019 – 2043 este estimată la suma de 2,125 miliarde euro.