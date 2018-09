Astra TransCarpatic a făcut între Arad și Baia Mare cursa inaugurală cu automotoarele diesel aduse din Danemarca

În octombrie 2017, ATC a adus din Danemarca 3 automotoare diesel IC 2 construite de Ansaldo Breda între anii 2005-2013, în vederea autorizării pe căile ferate din România.După un an de zile de muncă și remedierea problemelor cauzate de remizarea pe o durată foarte lungă de către DSB(Căile Ferate din Danemarca), unele automotoare au stat pe loc și 10 ani, 2 DMU au fost omologate în România iar al 3-lea se apropie cu pași repezi de omologare.Automotoarele IC 2 vor intra în serviciul comercial începând din octombrie(data oficială încă nu o avem) pe relația Arad-Baia Mare-Arad. După ce vor sosi și restul de 12 unități, vom avea ocazia să le vedem și la București, unde vor începe programul pe București-Titu-București.Astra Transcarpatic este compania fabricii de vagoane de la Arad și este celebră pentru trenurile galben-verzi luxoase pentru standardele românești. De departe sunt cele mai confortabile trenuri de la noi, cu vagoane care inițial fuseseră produse pentru export, dar au rămas pe stoc, în cele de dormit existând și duș în cabina de două locuri.Astra are însă doar două trenuri pe zi: Arad-Constanța și București - Brașov, iar în ultima lună au fost peste 15 anulări ale trenurilor, din cauză că au apărut probleme la locomotive.Astra a achiziționat de la Căile Ferate Daneze DSB 15 automotoare fabricate de Ansaldo Breda și a adus câteva în țară, pentru teste. Au fost în centrul unui scandal, după ce într-un articol bine documentat se susținea că trenurile au mari probleme. Patronul Astra a susțnut însă că nu sunt probleme și că trenurile vor fi puse în funcțiune în acest an, între Timișoara și Baia Mare.