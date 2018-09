Polonia: De ce este contestat cel mai mare proiect de infrastructură din istoria modernă a țării

Proiectul presupune construirea până în 2027 a unui aeroport cu capacitate anuală de 45 de milioane de pasageri, de trei ori peste actualul aeroport Chopin de lângă Varșovia. În plus se va construi și o gară și planul este ca lângă aeroport să se creeze și un nod feroviar.Proiectul Central Transport Hub este puternic susținut de guvernul de la Varșovia care spune că un nod mare de transport va înlesni relațiile cu partenerii din Asia și că acest nou aeroport ultra-modern ar putea fi folosit ca punct de tranzit de către cei care acum iau din Germania, Franța sau Marea Britanie avionul către destinații foarte îndepărtate.LOT Polish Airlines are zboruri directe către multe orașe din SUA, dar și către Singapre sau Vietnam. La nivel feroviar Polonia este plasată foarte bine pe ruta feroviară străbătută anual de peste 5.000 de trenuri de marfă care transportă prduse între China și Europa.Într-o primă fază se dorește ca aeroportul să aibă două piste, dar un plan suplimentar prevede construirea a încă două și extinderea capacității anuale la 100 de milioane de pasageri după 2030. Ținta este extrem de mare, dacă ținem cont că anul trecut traficul a fost de aproape 70 de milioane de pasageri pe aeroporturi mari precum cele din Amsterdam și Paris.Proiectul prevede și investiții mari în căile ferate din zona aeroportului, asfel încât să se ajungă la un punct în care 70% dintre trenurile de lung parcurs poloneze să treacă pe acolo. Polonia are 27.0000 km de căi ferate și pe câteva linii principale circulă trenuri Pendolino cu viteze medii de 90-100 km/h. Compania națională PKP a transportat anul trecut 304 milioane pasageri (de aproape șase ori mai mult ca CFR), iar rețeaua va fi modernizată cu un buget de 14 miliarde euro, 60% fiinjd fonduri europene.Opoziția a criticat proiectul Central Transport Hub din regiunea Baranow, contestatarii spunând că investitițiile vor fi clar mai mari decât cele 9 miliarde dolari prognozate și adăugând că aeroportul poate să se dovedească neprofitabil. În plus, va fi mult mai departe de oraș față de aeroportul Chopin.Un critic celebru este șeful Ryanair, Michael O’Leary, care a spus că Polonia nu are nevoie de ”o catedrală lucioasă în plină pustietate”.Mikolaj Wild, ministrul adjunct al infrastructurii în Polonia, spune că marele avantaj al Poloniei ține de poziția geografică, pe flancul estic al UE, cu legături ușor de stabilit cu țările din est.Wild spune că aeroportul va fi profitabil și că guvernul se va folosi de experiența unor companii din Coreea de Sud și Singapore care se pricep la construcția și la gestionarea de aeroporturi ”Pentru ei este un sport național”, spun el.În prima etapă investițiile pentru hub-ul aerian și cel feroviar vor fi de 5 miliarde dolari, astfel că guvernul va căuta probabil și investitori majoritari.Surse: Bloomberg, Industry Europe, Euronews