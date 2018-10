Primarii celor mai mari patru orașe din vestul țării au format o alianță care își propune să le conecteze prin autostrăzi și linii ferate de mare viteză

“Noi, Nicolae Robu, Gheorghe Falcă, Ilie Bolojan și Emil Boc, primarii orașelor Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca, am decis înființarea Patrulateralei Vestului, for informal pentru schimburi de idei și de experiență între noi, dar și de cooperare pe proiecte mari, în primul rând de conectivitate de mare viteză și în plan cultural.Ne propunem ca această structură să fie cadru pentru schimburi de idei și de experiență între noi, dar și de inițiere împreună de proiecte infrastructurale majore, mai ales pe linia îmbunătățirii conectivității între cele patru orașe – cale ferată de mare viteză, autostradă, drum expres, rapid – și de cooperare în domeniile cultură, educație, sănătate, turism, sport, securitate. Vrem să dăm și un exemplu național de cooperare pentru abordarea de proiecte mari, inaccesibile fiecăruia în parte.Nu ai cum să obții o sursă de finanțare dacă vii cu o bucățică dintr-un astfel de proiect mare, trebuie să vii cu întregul. Or, se știe că Uniunea Europeană are și proiecte majore, pentru care se pot obține bani direct de la Bruxelles. Sunt mai multe surse de finanțare și vrem să ajungem să accedem la ele și vom începe să lucrăm efectiv în cadrul acestei patrulaterale a vestului”, spune Nicolae Robu.„Cele patru orașe au semnat un document de lucru. Apoi vrem să semnăm cu alți primari. Sunt patru mari teme, una este Capitală Culturală Europeană. Cultura se poate întinde pe tot ceea ce înseamnă zonele frumoase din Caraș Severin, de potențialul istoric din Hunedoara, de ceea ce înseamnă vinurile din Arad, de apele termale din Oradea, de potențialul turistic al Clujului”, susține Gheorghe Falcă.La rândul său, Ilie Bolojan a declarat că parteneriatul este foarte important și pentru Oradea din punctul de vedere al conectivității, pentru că există o legătură foarte importantă între aceste orașe.Edili din mai multe orașe au participat la Timișoara la evenimentul Hub Urban Talks, al cărui scop este de a găsi soluții comune, soluții care implică administrația locală, mediul de afaceri și cetățenii pentru a avea un oraș care să crească inteligent și sustenabil, având comunități locale active și colaborative.Au fost prezenți specialiști de la Banca Mondială și de Comisia Europeană, experți internaționali din Olanda, Suedia și Finlanda, lideri ai administrației publice ai mediului de business.“Umblând un pic și prin oraș, inclusiv prin mall, am fost surprins de notorietatea pe care o am în rândul clujenilor, de cât de la curent și de apreciativi sunt ei cu manifestările mele pe scena politică și cu ce fac ca primar în Timișoara și de simpatia pe care mi-au arătat-o. Atât pe stradă, cât și în mall, am fost solicitat la o mulțime de poze, iar șoferii celor două taxiuri cu care am circulat mi-au cerut ambii o amintire “selfie”. La rândul meu, vreau să-i asigur de toată prețuirea mea. Știu că sunt oameni harnici, deschiși la minte și la suflet, civilizați și de mare cumsecădenie. Și le fac o dezvăluire, Clujul e unul din orașele cu loc aparte în sufletul meu, din două motive: a fost primul oraș mare vizitat de copilul de la țară care am fost, la vârsta adolescenței și m-a impresionat profund cu frumusețile sale (Grădina Botanică, Parcul Chios, catedralele catolică și ortodoxă și piețele conexe, o mulțime de alte clădiri deosebite); la Florești, devenit între timp Dumbrăvița sau Girocul Clujului – mi-am efectuat stagiul militar de nouă luni și prin Cluj mi-am petrecut învoirile în oraș, “scăpările” din cazarmă”, relatează primarul bănățean, pe pagina sa de Facebook.