CFR Marfă estimează pierderi de 50 milioane euro în acest an

CFR Marfă prevede ”pierderi în sumă de 232.626 mii lei, ca urmare a nerealizării veniturilor totale aprobate pe anul 2018”, se arată în nota de fundamentare.Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, propunerile sau observațiile putând fi trimise până la data de 19 octombrie.Compania și-a planificat cheltuieli cu investițiile în sumă de 81 milioane lei.Cheltuielile totale sunt bugetate la 994,1 milioane lei, din care cheltuielile cu personalul sunt de 323,55 milioane lei.CFR Marfă are circa 6.100 de angajați. Câstigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 4.245 lei pe salariat.Societatea preconizează plăți restanțe pentru finalul anului de 320 milioane lei și are de încasat creanțe restante de 344,5 milioane lei.CFR Marfă se află într-o situație financiară precară, datoria către CFR SA se ridica, la începutul acestui an, în luna martie, la aproximativ 100 de milioane de euro.Tot la începutul acestui an, dar în luna februarie, CFR Marfă prognoza venituri totale de 925,2 milioane lei, însă acum în varianta rectificată a bugetului operatorului național de transport feroviar de marfă prevede venituri totale în sumă de 761,5 milioane lei. Rezultă o diferență de 163,7 milioane lei.CFR Marfă estima și cheltuieli în valoare de 952,2 milioane lei însă în varianta de buget rectificat cheltuielile au crescut la 994,1 milioane lei, un plus de 41,9 milioane lei.