CFR Marfă riscă falimentul dacă investigația Comisiei Europene indică un ajutor de stat ilegal, spune un oficial al Consiliului Concurenței

"Din informaţiile pe care le am, dacă este declarat ajutor de stat ilegal, CFR Marfă va fi nevoită să returneze suma şi acest lucru înseamnă o anumită greutate în activitatea pe care o va avea de atunci încolo şi poate duce chiar la pierderea unei cote importante de piaţă şi, să sperăm, că nu la faliment. Aici depinde foarte mult de managementul care se va aplica în condiţiile în care ajutorul de stat va fi declarat ilegal", a spus el, prezent la o conferinţă pe teme de profil.Şeclăman nu a putut da detalii despre suma pe care CFR Marfă va trebui să o returneze, precizând că de acest caz se ocupă Direcţia de ajutor de stat din cadrul Consiliului Concurenţei.El a mai spus că o eventuală decizie nefavorabilă îi va avantaja pe competitorii CFR Marfă, care vor prelua o parte din cota de piaţă a companiei de stat."Oricum va pierde din cota de piaţă pe care o are acum, de circa 36%, care se va duce către ceilalţi competitori. Pe piaţă sunt înregistraţi 22 de operatori feroviari de marfă, din care au funcţionat în perioada 2016 - 2017 un număr de 17 companii. Cinci dintre acestea au cotă de piaţă de peste 3%, iar principalul competitor al CFR Marfă este GFR, din grupul Grampet", a adăugat reprezentantul Consiliului.Comisia Europeană a lansat, la jumătatea lunii decembrie 2017, o investigaţie aprofundată pentru a determina dacă stingerea de către statul român a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfă CFR Marfă şi necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.În iunie, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, spune că, din informaţiile sale, soluţia va fi nefavorabilă companiei feroviare româneşti."După semnalele pe care le am, mai degrabă se îndreaptă către o soluţie defavorabilă companiei CFR Marfă şi eu fac toate eforturile să fim pregătiţi pentru ceea ce-i mai rău, adică o decizie nefavorabilă, situaţie în care va trebui, probabil, ca această companie să ia măsuri în vederea returnării contravalorii acelei tranzacţii, ceea ce este imens, lucru care poată să conducă la declararea insolvenţei sale. Nu-mi doresc ca în această situaţie partenerii lui CFR Marfă să fie afectaţi - sau să fie afectaţi cât mai puţin cu putinţă - şi sigur cel mai important partener este CFR SA, de aceea am susţinut accelerarea procesului de executare şi de recuperare a cât mai mult din creanţă, pentru ca să nu se petreacă un efect de domino şi să intre şi CFR SA în deficit, în colaps",