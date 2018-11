Schimbare de strategie pentru autostrada care va lega Moldova de Vest? Pică A8 de la Târgu Mureș, răsare A13 Brașov - Bacău

---





Prezent la conferința EuroIMPACT organizată de organizată de Institutul European din România (IER), în parteneriat cu StartupCafe.ro și HotNews.ro, Cătălin Costache, Director General la Direcția Generală Organismul Intermediar – Direcția Accesare Fonduri din cadrul Ministerului Transporturilor, a vorbit despre fondurile europene disponibile pentru infrastructura rutieră a României și despre proiectele pe care ministerul le va înainta în anul ce vine la Comisia Europeana pentru a primi finanțare nerambursabilă.







Legat de autostrada A8 Tg Mureș - Iași care ar urma să lege Moldova de Vest, oficialul de la Transporturi a susținut că aceasta este foarte scumpă și că nu s-ar putea realiza în cadrul actualei perioade de finanțare europeană, deși comisarul european Corina Crețu susține că măcar SF-ul poate fi realizat acum pe bani europeni, iar proiectul pregătit pentru următorul ciclu financiar european de după 2020.





HARTĂ: A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț, sectorul montan al autostrăzii spre Moldova





„Vorbim de o secțiune de autostradă între Târgu Mureș, Iași și Ungheni, la granția cu Republica Moldova, estimată la aproximativ 9 miliarde de euro, din care grosul, aproape 7 miliarde de euro, este în zona muntoasă, între Târgu Mureș și Târgu Neamț. Proiectul este prins în portofoliul extins al POIM. Într-adevăr studiul de fezabilitate poate fi finanțat și ministerul poate depune o cerere de finanțare pentru revizuirea SF-ului, să fie foarte solid, cu studiile tehnice, de trafic, economice”, a spus oficialul din MT.







„Totuși, când vorbim de 7 miliarde de euro nici măcar o nouă perioadă de programare [n.r. un nou exercițiu bugetar european] nu ar fi suficientă să acopere legătura Târgu Mureș - Târgu Neamț”, a mai spus Costache.







Acesta a mai precizat că la nivelul Ministerului Transporturilor s-a pornit o analiză vizavi de posibilitățile de a asigura o legătura a Moldovei cu Transilvania pe rute alternative „în cel mai rapid mod cu putință, în condiții de eficiență economică și protecția mediului.







„Practic, natural, sunt trei legături cu Moldova - pe la Vatra Dornei, pe la Bicaz și pe la Oituz [n.r. pe unde ar urma să treacă A13 Brașov - Bacău]. Toate cele trei sunt în analiză la momentul acesta și, fără să sar la o concluzie, un raport va fi prezentat public vizavi de alternative pentru a finanța legătura cu Moldova”, a spus Costache.



Surse apropiate au declarat pentru HotNews.ro că la analiza la care lucrează Ministerul Transporturilor iau parte și reprezentanți ai Băncii Europene pentru Investiții (BEI), iar rezultatul analizei va indica, cel mai probabil, că varianta A13 Brașov - Bacău va fi cea mai favorabilă, din punct de vedere al costului și al timpului de realizare.







Practic, analiza ar putea să sugereze o reprioritizare a proiectelor din MasterPlanul de Transport, proiectul A13 fiind pus înaintea A8. Această modificare va fi practic prima schimbare majoră a Master Planului General de Transport realizat în perioada 2013-2015 și aprobat în 2016, documentul de căpătâi pentru infrastructura României și care ar trebui să asigure o predictibilitate în timp pentru implementarea proiectelor. MPGT a fost o condiție cerută de Comisia Europeană pentru ca România să poată beneficia de fonduri europene din exercițiul financiar european 2014-2020 și după.







Hartă: A13 Bacău - Brașov - Făgăraș:



În scenariul analizat la Transporturi, dacă va fi împins în față culoarul de pe valea Oituzului, A13 de la Bacău va ajunge la Brașov și va continua mai departe până la Făgăraș, de unde ar trebui să fie pe atunci gata sau măcar în construcție tronsonul Făgăraș-Sibiu.







Motivul principal pentru schimbarea culoarului de traversare cu o autostradă a Carpaților Orientali spre Moldova ar fi costul foarte ridicat al proiectului A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni, deși suma estimată la de 7 miliarde de euro vine în urma unui Studiu de Fezabilitate care oricum trebuie revizuit. În MasterPlan, spre exemplu, autostrada A8 are un cost estimat la circa 4 miliarde de euro.







Chiar și așa, calculul autorităților vine să arate că banii europeni puși la dispoziția României nu pot acoperi toate proiectele planificate.







„Avem o alocare de 5 miliarde de euro pentru toate proiectele de transport, cea mai mare parte pentru rutier și feroviar. În momentul de față avem contractați un miliard de euro pe proiectele fazate și avem un portofoliu de proiecte care depășesc de două ori alocarea europeană”, a detaliat Cătălin Costache, directorul din cadrul Ministerului Transporturilor, prezent la conferința EuroIMPACT.





„Guvernul a aprobat posibilitatea de a supracontracta pe partea de infrastructură de transport până la 200% din valoarea programului. Astfel, putem contracta de zece miliarde de euro, dar de la Comisie nu putem deconta decât cinci miliarde din acest program. În următoarea perioadă de programare probabil vor fi tot cinci miliarde de euro”, a spus Costache.







Potrivit acestuia, prioritățile pe partea rutieră sunt legate de Coridorul IV și alte câteva proiecte. Astfel, pentru 2018, autoritățile vor înainta spre finanțare europeană următoarele proiecte: Autostrada Sibiu - Pitești, proiectele legate de Centura Capitalei, Podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Craiova - Pitești, autostrada Sibiu-Făgăraș și finalizarea autostrăzii Translvania până la granița cu Ungaria.







Asociația Pro Infrastructură (API), una dintre cele mai active ONG-uri care monitorizează proiectele de infrastructură din țară, nu vede cu ochi buni posibila schimbare de strategie pentru autostrada care să lege Moldova de Vest.









„Nu va fi o analiză realistă, e făcută doar pentru Comarnic - Brașov, pentru a mai aduce trafic pe acel proiect pe care vor să-l facă iar prin Parteneriat Public Privat. Vom ajunge ca de la Iași la București să trecem munții de două ori”, a mai spus reprezentantul API.



În timp ce la nivelul Ministerului Transporturilor se analizează dacă A8 va mai fi implementat sau nu, Parlamentul are în curs de adoptare o lege specială pentru privind aprobarea investiției Autostrada Tg. Mureș-Iași. În urmă cu o săptămână, proiectul de lege a primit raport favorabil în Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților.







„Nu avem astăzi un studiu de fezabilitate temeinic și corect făcut, deși există fonduri europene și Comisia mai că nu se roagă de noi să le luăm. Dar Șova și PSD sabotează permanent proiectul autostrăzii Tg. Mureș-Iași și, iată, acum vor să vină și cu un pseudo-studiu care să ne convingă că mai bine n-o facem”, a declarat Drulă.





Ministerul Transporturilor se gândește să amâne A8 Tg. Mureș - Tg Neamț, dar Guvernul prin altă instituție vrea să facă A8 Tg. Neamț - Iași prin PPP



În MPGT A8 era planificată a fi implementată pe două cicluri financiare europene, tronsonul Tg. Neamț - Iași - Ungheni în exercițiul 2014-2020, iar porțiunea Tg. Mureș - Tg. Neamț, zona montană cea mai grea, era planificată pentru perioada 2020-2030, începând din 2023.







Cât despre A13 Bacău - Brașov, conform Master Planului, autostrada era mai jos în lista priorităților și era planificată spre execuție începând cu 2023 și până în 2027.

A13 Brașov - Bacău







RIRE (Rată Internă de Rentabilitate Economică) - 7,8%





A13 Făgăraș - Brașov











A8 Tg. Mureș - Tg Neamț - Iași - Ungheni





