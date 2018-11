Autostrada spre Moldova: A8 Tg. Mureș - Iași sau A13 Brașov - Bacău? Cu ce bani poate fi realizată și care ar trebui să fie strategia autorităților? Deputatul USR Cătălin Drulă, invitat în studioul HotNews.ro, luni de la ora 15:00

Întâlnire LIVE HotNews.ro

- Autoritățile de la Transporturi au în curs o analiză cu specialiști de la BEI pentru identificarea de rute alternative și fezabile prin care să fie legată Moldova de Ardeal. Motivul? A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț ar costa circa 7 miliarde de euro, mult mai mult decât fondurile europene puse la dispoziția României.





Cătălin Drulă este deputat USR și membru în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților. Înainte să intre în USR și să devină parlamentar, Drulă a făcut parte din socitatea civilă din domeniul infrastructurii - a fost vicepreședinte și director executiv al Asociației Pro Infrastructură (API), ONG născut din rândul forumiștilor pasionați care urmăreau implementarea proiectelor de infrastructură.







Din acea postură, Drulă a fost numit în decembrie 2015 consilier al premierului Dacian Cioloș pe probleme de infrastructură.







- Analiza, care ar urma să fie prezentată până la final de an, va prezenta foarte probabil ca proiect preferat autostrada A13 de pe Valea Oituzului, între Bacău și Brașov (cu o continuare spre Făgăraș).- Dacă această schimbare de prioritate a proiectelor va fi însușită de autorități, s-ar concretiza practic prima modificare majoră a Master Planului de Transport adoptat în 2016, un document strategic, cerut de Comisia Europeană, menit să asigure o coerență și stabilitate în planificarea și finanțarea proiectelor de infrastructură, indiferent de câte guverne se schimbă.- În Master Plan, A8 este cotată mai bine decât A13 și are un cost estimat la jumătate din ce a reieșit într-un studiu mai vechi. Ambele proiecte nu sunt însă deloc mature: pentru A8 trebuie revizuit din temelii SF-ul, iar pentru A13 trebuie făcut un SF de la zero.- În timp ce la nivelul Ministerului Transporturilor se analizează dacă A8 va mai fi implementat sau nu, Parlamentul are în curs de adoptare o lege specială pentru privind aprobarea investiției Autostrada Tg. Mureș-Iași. În urmă cu o săptămână, proiectul de lege a primit raport favorabil în Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților.- La raportul discutat s-au aprobat patru amendamente formulate de deputatul USR Cătălin Drulă, amendamente care spun că autostrada va avea o finanțare predictibilă, an de an, va fi realizată pe fonduri europene din actualul exercițiu financiar european, precum și din următorul, va avea punctul de plecare de la Prut și va asigura conexiunea cu Republica Moldova și că demararea procedurilor se va face în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.