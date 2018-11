UPDATE Grevă de avertisment joi dimineața la metrou / Sindicaliștii amenință cu grevă generală începând de luni dimineața / Reacția ministrului Transporturilor

Metrorex anunță că a fost notificată Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) cu privire la decizia declanșării grevei de avertisment, în data de joi, 15.11.2018, între orele 04:00-06:00. În această perioadă trenurile de metrou nu vor circula. Sindicaliștii au declarat la începutul săptămânii că dacă nu le vor fi acceptate solicitările, printre care și mărirea salariilor cu 42%, vor declanșa greva generală începând cu ziua de luni. Metroul din București nu a fost construit pentru bunăstarea liderilor sindicali, care de mai bine de 20 de ani negociază în numele angajaților având în vedere propriile interese, a reacționat ministrul Transporturilor, Lucian Șova.

"Vreau să știe toată lumea că metroul din București nu a fost construit pentru bunăstarea liderilor sindicali, care de mai bine de 20 de ani negociază în numele angajaților având în vedere propriile interese. Această grevă este pentru conservarea privilegiilor pe care comercianții din stațiile de metrou le au de mai bine de 15 ani", a declarat ministrul Transporturilor.

El a spus că negocierile cu sindicatele au început în urmă cu opt luni, că principala revendicare a fost majorarea salariilor cu 42% și că sindicaliștii nu au acceptat niciun fel de reducere a acestui procent pe care îl cer.

Potrivit lui Șova, salariile angajaților Metrorex au crescut anual, în ultimii patru ani, ultima majorare fiind de 21%, în 2017.

"Conducerea Metrorex își manifestă disponibilitatea pentru continuarea negocierilor, conform legii dialogului social și face apel la angajații săi să ia în considerare că asigurarea transportului călătorilor (la timp și în siguranță) este prioritară”, transmite Metrorex.





Sindicaliștii au declarat la începutul săptămânii că după 48 de ore de la greva de avertisment, dacă nu va fi găsită o soluție la revendicările lor, vor putea declanșa greva generală.







"Vom continua, dacă nu se găsește o soluție după greva de avertisment, cu greva generală”, care va avea loc ”cel mai probabil luni dimineață”, a declarat în urmă cu două zile Ion Rădoi, preşedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou.





Potrivit acestuia, în ceea ce privește revendicarile de natură salarială autoritățile ar fi propus o creștere a salariilor de 18%, lucru nemulțumitor pentru angajați.











„Greva generală se va ține între orele 4 și 16:00, întrucât legea ne obligă să asigurăm o treime din programul de lucru pe perioada unei greve generale”, a spus Rădoi.



Metroul din București nu a fost construit pentru bunăstarea liderilor sindicali, care de mai bine de 20 de ani negociază în numele angajaților având în vedere propriile interese, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Șova, după ce negocierile cu sindicatele de la metrou au eșuat, iar acestea declanșează greva de avertisment joi și amenință cu greva generală începând de luni.