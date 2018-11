Sindicaliștii feroviari protestează față de reducerea bugetului Ministerului Transporturilor și spun că va fi compromisă total continuarea lucrărilor de reparații la calea ferată

Ce spune federațiaIresponsabilitatea deciziei în sine creează premisele unui cutremur în întreg ecosistemul feroviar românesc. Anunțata rectificare bugetară aruncă, din nou, calea ferată la periferia economiei românești, spune Federația.Având în vedere anunțata rectificare bugetară, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație a sindicaliștilor ceferiști din România, observă cu indignare că singura constantă a industriei ferovi.are românești, în ultimii 15 ani, a fost lipsa cronică a finanțării.Din motive care țin mai degrabă de execuția unor bugete anuale cu obiective clar electorale, investițiile în infrastructura de transport a României și implicit în calea ferată nu au generat atenția cuvenită celor care conduc sau au condus România în ultimul deceniu.Daunele acestei abordări constante sunt unele extrem de dificil de măsurat având în vedere colosala dimensiune a degradării continue a infrastructurii feroviare și a învechirii generalizate a materialului rulant.Cele două efecte esențiale ale subfinanțării au coborât în zona de avarie gradul de siguranță a circulației pe calea ferată, iar lucrătorii feroviari sunt puși în situația infernală de a găsi zilnic soluții tehnice pentru a putea permite vagoanelor și locomotivelor să iasă pe traseele lor zilnice.În depouri, revizii de vagoane și stațiile de cale ferată este îngrozitor de frig, în unele ninge, plouă sau este cumplit de cald în timpul verii, piese de schimb pentru reparații nu mai există de ani și ani de zile, iar soluțiile temporare pe care inginerii sau tehnicienii noștri trebuie să le găsească, pentru a rezolva situații de nedescris, nu vor mai putea fi aplicate.Locomotivele și vagoanele sunt atât de vechi încât nu mai pot fi reparate sau modernizate, iar alte noi nu s-au mai cumpărat de foarte multă vreme. Lucrătorul ceferist muncește în condiții greu de explicat și aproape de neînchipuit celor care, iată, din nou, din birouri, dintr-o simplă mișcare de stilou, vor tăia sume de la calea ferată pentru a le disponibiliza pentru alte și alte cheltuieli.Lucrătorii ceferiști din România au protestat ani de zile la rând și au respectat normele legii dialogului social, au făcut petiții, memorii, au participat la ședințele de lucru organizate de Ministerul Transporturilor sau Parlament, au ieșit în stradă, și-au susținut revendicările care țin de locul lor de muncă și de siguranța acestuia, au oferit soluții, le-au sprijinit pe cele bune, ale altora.Am făcut tot ce puteam face, APROAPE TOT, și nu s-a rezolvat nimic!Am primit la schimb, și în acest an, o abordare identică, distructivă, una care văduvește calea ferată de ceea ce i se cuvine de drept: atenție, investiții, planuri de redresare, soluții pentru creșterea securității circulației, respect pentru lucrătorul feroviar.Noi, ceferiștii, am priceput cu tristețe că economia românească își cârpește de foarte mulți ani sectoarele economice, considerate, din rațiuni de neimaginat, neimportante, în condițiile în care, în toată Europa civilizată calea ferată este asimilată setului strategic de priorități a unei economii funcționale.Constatăm că execuția bugetară a României are și în acest an o distructivă și periculoasa principală componentă, cea electorală, afirmație care susține cu fermitate refuzul constant de a investi cu responsabilitate într-un sector economic care, statistic, nu aduce atât de multe voturi ca alte secțiuni bugetare.