Modernizarea căii ferate Predeal - Brașov - CFR a a publicat licitația pentru studiul de fezabilitate

​CFR SA a publicat licitația pentru contractarea serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii Predeal-Brașov, componentă a Coridorului IV Feroviar. Valoarea contractului este estimată la 19,5 milioane lei (4,2 milioane euro), iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene, scrie Club Feroviar. Linia de 27 km a fost construită acum 140 de ani și electrificată acum 55 de ani, având mare nevoie de modernizare. În Master Planul de transport estimările arătau că reabilitarea va costa în jurul a 500 milioane euro, TVA inclus.





Contractul pentru studiul de fezabilitate se va desfășura pe o perioadă de 23 de luni de la data atribuirii.Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 ianuarie 2019. Ofertele vor fi deschise tot la aceeași dată, urmând că atribuirea contractului să aibă loc până în mai 2019.Prestatorul va elabora un studiu de fezabilitate care va fi utilizat pentru selectarea soluției optime de modernizare a infrastructurii feroviare și va întocmi documentația necesară pentru obținerea avizelor și acordurilor în etapa studiului de fezabilitate, alături de documentația de licitație pentru faza de proiectare și execuție, precum și pentru supravegherea lucrărilor de construcție.Despre calea ferată Brașov - PredealDe la Brașov la Constanța sunt aproape 400 km și doar cei 27 km nu au fost reabilitați. Lucrările de reabilitare au demarat în 2002 pe tronsonul București – Câmpina și s-au încheiat în 2004, iar lucrările pe tronsonul Câmpina–Predeal s-au finalizat în decembrie 2011. Pe București - Constanța lucrările au început în 2005 și s-au terminat abia nouă ani mai târziu. Cel mai rapid tren face 5 ore și un minut între Constanța și Brașov, iar porțiunea cu cea mai mică viteză medie este cea dintre Brașov și Predeal.În prezent vitezele medii nu sunt prea mari: trenurile IR fac între 25 și 38 de minute, iar cele Regio, între 42 și 44 de minute.Tronsonul montan poate fi împărțit în trei secțiuni:Brașov-Dârste are o lungime de 6,2 km și, în mare parte, se află într-o zonă plată, urcând înainte de Dârste, cartier situat lângă DN 1, la ieșirea din oraș.Dârste – Timișu de Sus are 10,2 km, urcând de la 680 m, la aproximativ 850 m. Viteza garniturilor este redusă de numeroasele curbe strânse, valoarea maximă fiind de 65 km/h pentru trenurile de călători, în timp ce trenurile de marfă rulează cu 40 km/h și cu tracțiune dublă.Timișu de Sus – Predeal, are o lungime de 10,1 km și urcă de la circa 850 m la 1.032 m (cel mai înalt punct atins de trenurile românești). Și aici viteza este redusă de numeroasele curbe strânse, valoarea maximă fiind în prezent de 55 km/h pentru trenurile de călători, în timp ce trenurile de marfă rulează cu 35 km/h cu tracțiune dublă.Între Timișu de Sus și Predeal trenul trece prin cele două tuneluri (Predealul Mic și Predealul Mare). Tunelul Mare are 930 de metri lungime, iar cel mic, aproximativ 100 de metri.Care sunt problemeleEste nevoie de reabilitare, fiindcă pereții celor două tuneluri au zone cu infiltrații de apă, zone care iarna îngheață și intră în gabaritul de liberă trecere a căii.Linia este afectată de zapadă și de îngheț pe timpul iernii și documentația menționa faptul că pământul din zona de infrastructură a liniei face parte din categoria „sensibil și foarte sensibil” pentru cea mai mare parte a secțiunii, zonele rezistente la îngheț fiind reduse.Diferența de nivel este de aproximativ 400 m între Predeal și Brașov, se petrec uneori prăbușiri de roci între Timișu de Sus și Timișu de Jos, existând și mici sectoare cu alunecări de teren între Predeal și Timișu de Sus.Când vântul bate puternic se întâmplă ca peste linia de contact să cadă copaci și circulația este întreruptă în diverse puncte dintre Dârste și Predeal. Un exemplu extrem a fost la început de octombrie 2013 când o ninsoare cu totul neobișnuită pentru acea perioadă a afectat grav linia de contact și unele trenuri au staționat și șapte ore.La avarii de gravitate medie circulația este reluată după 90-180 de minute.