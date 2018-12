Trenul Cluj - Viena - De ce noua legătură feroviară nu reprezintă o revoluție pentru piața locală

În acest context portalul Deutsche Bahn care cuprinde un Mers al Trenurilor din toată Europa, arată că drumul dintre Cluj și Viena poate fi făcut mai rapid schimbând chiar și trei trenuri.









Trenul Cluj - Viena, viteza media pe segmente

La final de octombrie austriecii de la OBB publicau Mersul Trenurilor și anunțau noi legături internaționale, inclusiv una între Viena și Cluj, prin trenul numit Transilvania. Inițial știrea a fost interpretată ca fiind semn că austriecii intră pe piața feroviară românească, dar lucrurile nu stau așa, fiindcă acest tren a fost negociat între cei trei operatori naționali ai țărilor prin care trece trenul: CFR, MAV și OBB.Mai mult, de la Episcopia Bihor până la Cluj trenurile IR 143 și 144 nu doar că sunt tractate de locomotive românești, așa cum este normal, ci au doar vagoane românești și ungurești, dar nu și vagoane austriece.OBB este cunoscută pentru trenurile Railjet care rulează pe distanțe mari cu viteze medii de 120 -140 km/h și viteze maxime de peste 220 km/h. OBB are un program de investiții de 1,8 miliarde euro în locomotive și vagoane noi. Vagoanele confortabile ale OBB nu ajung totuși în România, iar pe trenul București - Viena sunt cușete și vagoane convenționale românești.Programul de circulație Cluj - Viena și retur- Ir 143 Cluj-Napoca (07:35) - Budapesta (14:20/14:40) - Viena (17:21)- IR 144 Viena (10:42) - Budapesta (13:19/13:40) - Cluj-Napoca (22:25).Apoi trenul nu este foarte rapid, cei 671 km dintre Cluj și Viena fiind parcurși în circa 10 ore și 40 de minute în special din cauză că trenul staționează destul de mult. De exemplu în patru stații, din care două de frontieră, timpii totali de staționare sunt de 102 minute. Pe tot parcursul, trenul Cluj - Viena staționează două ore și 16 minute, în 24 de stații.Cluj - Oradea 152 km 48 km/hOradea - Budapesta 247 km 49 km/hBudapesta - Viena 272 km/h 101 km/hPrețul unui bilet Cluj - Viena este de 29 euro la ofertă, în limita unui număr de locuri disponibile. În afara ofertei prețul este de 39 euro pe sens.Marele avantaj, în comparație cu avionul. ține de preț, Cu avionul, dacă iei biletul cu doar o săptămână înainte este greu să găsești la sub 200 euro dus/întors, dar cu o lună și jumătate înaintea călătoriei poți găsi bilet cu sub 80-90 euro.Cu mașina, drumul durează chiar și sub opt pre și jumătate dacă nu apar blocaje de trafic.În concluzie, trenul Cluj - Viena este o veste bună, dar nu compensează faptul că stăm rău la legături internaționale cu excepția celor cu Ungaria. De exemplu nu există tren direct cu Serbia, cu Moldova este un tren pe zi, iar cu Ucraina există un vagon direct o dată pe săptămână.