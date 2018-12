​HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada Transilvania: Încă 13 km lângă Târgu Mureș, gata de deschidere după patru ani de la semnarea contractelor / Un proiect sabotat de birocrație și de incapacitatea autorităților să rezolve problemele la timp

E doar unul dintre exemplele de derulare defectuoasă a întregului proiect...







A3 Câmpia Turzii - Târgu Mureș - exemplu despre cum NU se gestionează eficient un proiect de infrastructură



Mai rău, pentru că în tot acest timp autoritățile nu au reușit să se ocupe de cele necesare, precum revizuirea acordului de mediu, exproprieri sau, mai grav, modificarea unui simplu paragraf într-o Hotărâre de Guvern esențială pentru proiect, constructorul unuia dintre loturi a denunțat unilateral contractul pentru că trecuseră deja 12 luni.







De altfel, contractul pentru Lotul Ungheni - Târgu Mureș (9,2 km din care 4,7 km drum de legătură) nici până acum nu a fost recontractat, deși licitația se durlează de ceva vreme. Abia pe 16 noiembrie a fost re-atribuit contractul pentru autostrada Ungheni (Aeroport) - Tg. Mureș.





Abia pe 8 mai 2016 au venit primele ordine de începere a lucrărilor, însă în octombrie 2016 mare parte din autostradă tot nu deținea acord de mediu și autorizație de construire. De altfel, incapacitatea autorităților de a revizui Acordul de Mediu în timp util a tras cel mai mult în urmă tot proiectul.











Compania de Drumuri a efectuat marți recepția pe circa 10,1 km de autostradă dintre nod Ungheni (Aeroport Târgu Mureș) și Ogra, parte din A3 - autostrada Transilvania și urmează să recepționeze miercuri și lotul adiacent de 3,6 km de la Ogra la Iernut. Astfel, miercuri ar putea fi deschisă circulația pe cei 13,7 km, deși spre Iernut traficul se va termina într-un sens giratoriu improvizat pe aliniamentul autostrăzii, iar șoferii vor ajunge pe DN14A la doar câteva sute de metri de trecerea de cale ferată unde constant se pune bariera.De ce se face descărcarea traficului printr-un giratoriu improvizat? Pentru că loturile în construcție au fost decalate, iar lotul de la Iernut spre Chețani a fost contractat cu mai bine de un an întârziere, în aprilie 2016.Cei 56 de km, parte din fostul proiect cu Bechtel, au fost scoși la licitație pe repede înainte în 2014, cu intenția de a mai salva din fondurile europene pe care România nu a fost în stare să le cheltuie în exercițiul financiar trecut (POS-T). Lucrurile n-au stat chiar cum au sperat autoritățile care s-au mișcat greoi și, dintr-un proiect „salvator de fonduri”, a ajuns să înghită grosul bugetul din noul exercițiu financiar european, circa 240 de milioane de euro În total sunt cinci loturi, iar patru din ele au fost contractate în februarie 2015. Al cincilea, după contestații, a fost contractat în aprilie 2016. Chiar și-așa, timp de aproape un an constructorii nu au putut demara lucrările pentru că schimbarea exercițiilor financiare europene a blocat acordarea și decontarea avansurilor Deși a durat aproape un an până la rezolvarea situației financiare a proiectului, după cum spuneam, autoritățile nu au fost în stare să se ocupe de restul problemelor.3,6 kmGEIGER TRANSILVANIA SRL - WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG55,8 mil leimai 2016