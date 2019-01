Ordinul privind deservirea trenurilor de marfă doar de către mecanicul de locomotivă reprezintă un atentat la siguranţa circulaţiei, avertizează Federația Mecanicilor

"Ordinul (privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă - n. r.) reprezintă un atentat la siguranţa circulaţiei, o altă mizerie a ministrului Şova (fostul ministru al Transporturilor Lucian Şova - n. r.) pe ultima sută de metri. La ora actuală, trenurile de marfă circulă în regim simplificat, în sensul că, care poate fi mecanicul ajutor, un şef de tren sau un alt agent care poate îndeplini şi funcţia de şef de tren. După apariţia acestui ordin, fiecare operator decide şi poate să lase un singur om, adică numai mecanicul de locomotivă, iar noi nu suntem pregătiţi. Nu suntem pregătiţi din mai multe puncte de vedere: din punct de vedere al materialului rulant, care este foarte învechit, şi din punct de vedere al dotărilor, în sensul că nu am venit cu instalaţii suplimentare care să suplinească al doilea om în cazul în care mecanicul devine inapt în conducerea trenului sau eu ştiu ce se întâmplă cu el să poată fi oprit trenul automat", a explicat Măntescu.Potrivit liderului de sindicat, acest ordin a fost dorit de operatorii privaţi de peste zece ani, iar fostul ministru al Transporturilor Lucian Şova "a făcut jocul acelor operatori privaţi"."Eu am făcut toate demersurile, am cerut comisie de specialitate, am făcut dezbatere publică. Este primul ministru (Lucian Şova - n. r.) care nu a vrut să înţeleagă, pentru că acest ordin se doreşte de peste 10 ani de către operatorii privaţi. Acel ministru a făcut jocul acelor operatori privaţi. E problema lor. Eu îl consider un atentat la siguranţa circulaţiei, iar viaţa ne va demonstra, pentru că nu e singurul ordin pe care l-a promovat... În urmă cu câteva zile, la gararea unui tren tot privatEste consecinţa tot a unui ordin emis şi promovat de ministrul Şova în sensul că a lăsat partizile de tren (echipele care deservesc efectiv un tren - n. r.) în responsabilitatea unui singur om, iar manevra se face prin staţia radio-telefon, staţie radio-telefon care este un mijloc ajutător. Nu putem să ne bazăm pe ele, pentru că se pot întrerupe - aşa cum cred că s-a întâmplat şi la împingere în Gara de Nord şi nu se mai aude şi, atunci, se întâmplă ce se întâmplă, dăm cu trenurile pe jos. Noi o să îl atacăm probabil...o să urmărim accidentele feroviare şi în momentul în care vom constata că se întâmplă nereguli şi va fi un singur om pe tren, cu siguranţă a doua zi eu voi face plângere penală în numele instituţiei pe care o conduc împotriva fostului ministru Şova", a afirmat Iulian Măntescu.În opinia acestuia, "este o inconştienţă din partea anumitor operatori privaţi care consideră că îi ajută" acest ordin., adică poate să le maximizeze un pic profitul, dar, din punct de vedere al siguranţei circulaţiei, nu. Să nu uite lumea ce s-a întâmplat anul trecut la Cârcea, unde un mecanic al unui operator privat nu a respectat reglementările în vigoare, a izolat instalaţiile de siguranţă, a băut în conducerea trenului şi a adormit, fiind singur în cabină, şi a intrat pe o linie închisă, dezafectată şi numai Dumnezeu ne-a ferit să nu avem o catastrofă feroviară, pentru că din sens opus venea un tren de călători", a adăugat el.Ordinul privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar a fost publicat în Monitorul Oficial pe 9 ianuarie.Potrivit instrumentului de motivare care a însoţit proiectul acestui ordin, pus în dezbatere publică în luna septembrie 2018, pentru realizarea interoperabilităţii sistemului de transport feroviar din România cu cel transeuropean se impune armonizarea cadrului de reglementare din domeniul transportului feroviar cu cel european, ca prioritate în transpunerea directivelor şi aplicarea regulamentelor europene."Astfel, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, hotărâre care a transpus în totalitate prevederile Directivei 2007/59/CE, a fost creat cadrul de reglementare care permite ca trenurile să fie conduse de mecanicul de locomotivă, fără a mai fi necesar de a fi deservite, în mod obligatoriu şi de mecanicul ajutor de locomotivă", se spune în document.În prezent, în România sunt conduse în sistem simplificat, fără mecanic ajutor, trenurile de călători, trenurile locale de marfă şi trenurile de serviciu, în baza prevederilor reglementărilor specifice în vigoare. De asemenea, trenurile directe de marfă sunt conduse şi deservite în sistem simplificat din anul 2012, în baza Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1684/2012 pentru conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat, respectiv fără a se utiliza în deservirea trenului mecanic ajutor de locomotivă, trenul fiind deservit de cel puţin un al doilea agent autorizat în funcţia de şef de tren."Menţionăm faptul că această normă naţională de siguranţă nu se aplică operatorilor de transport feroviar care stabilesc să utilizeze în conducerea şi deservirea trenurilor de marfă echipe complete, formate din mecanic şi mecanic ajutor de locomotivă. Prezentul proiect de act normativ stabileşte normele de deservire a trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul. (...) De asemenea, ordinul stabileşte drept condiţie obligatorie înainte de aplicarea tipului de deservire a trenurilor de marfă numai cu un singur agent - mecanicul de locomotivă - faptul că operatorii de transport feroviar care vor opera aceste trenuri, precum şi administratorul/gestionarii pe a căror infrastructură feroviară vor circula aceste trenuri vor evalua şi aprecia riscurile schimbării efectuate pentru acest tip de deservire, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranţă comună pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009, cu modificările şi completările ulterioare", se precizează în instrumentul de motivare.