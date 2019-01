În parcarea de tip Park&Ride de peste 600 de locuri de la Străulești parchează în medie doar 19 mașini pe zi. Metrorex vrea să introducă un abonament lunar

Reprezentanții Metrorex spun că instituția lucrează în prezent la un proiect de introducere a abonamentelor lunare la parcarea de la Străulești. În prezent, în acest terminal, deschis în urmă cu două luni, parchează doar 19 mașini pe zi, în medie, în condițiile în care construcția are aproape 700 de locuri, informează agenția Mediafax.







Parcarea de tip Park&ride la Străulești a fost inaugurată oficial pe 12 noiembrie 2018, iar prețul pentru parcare este de 1 leu pe oră.





Reprezentanții Metrorex spun că nu au stabilit încă un preț pentru abonamentul lunar, însă, Ion Rădoi, liderul de sindicat de la metrou, spune că acesta nu ar trebui să fie mai mult de 35 de lei pe zi, adică 50% din valoarea unui abonament pentru călătoria cu metroul.





Terminalul Multimodal de la Străulești inaugurat în urmă cu două luni a fost finanţat de la bugetul de stat, iar costul a fost de aproximativ 363 de milioane de lei cu TVA, inclusiv amenajările de suprafaţă.







Terminalul multimodal are un regim de înălţime P+3 etaje, iar alcătuirea cuprinde un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de aşteptare pentru călătorii transportului public orăşenesc şi interurban, precum şi autogară cu 11 locuri de parcare.

















„Dacă ținem cont de prețul din București este puțin (un leu pe oră – n.r.), dar dacă ținem cont de faptul că oamenii care parchează acolo trebuie să-și lase mașinile pentru o zi, este mult, mai ales pentru cei care nu au un venit ridicat. Părerea mea este că piața va regla acest preț. Cred că dacă ne raportăm la circulația cu metroul, prețul parcării nu poate să depășească mai mult de 50% dintr-un abonament lunar la metrou. Adică ar trebui început cu aproximativ 35 de lei, pentru că acolo avem angajați și salariați pentru întreținere, și acolo trebuie să se justifice investiția. Trebuie să începem de jos, decât să stea goală această parcare. Riscăm să nu folosim acest terminal” a declarat pentru Mediafax Ion Rădoi, liderul sindicaliștilor de la metrou.Terminalul are lifturi de acces în parcajul suprateran, precum şi acces direct către staţia de metrou Străuleşti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.Depoul Străuleşti are o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi şi 13 linii, unde pot fi garate sau reparate, în acelaşi timp, şapte trenuri.În cadrul aceluiaşi proiect au fost amenajate spaţii verzi adiacente drumurilor de acces, dar şi un teren de sport exact deasupra depoului.În cadrul depoului au fost prevăzute spaţiile necesare atelierelor de întreţinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici cu lumină naturală, precum şi dotările şi echipamentele tehnice necesare (strung, vinciuri, poduri rulante, canale de revizie, staţie de spălare, etc.).