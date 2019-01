Autostrada de Centură Sud (A0) are un nou constructor pe unul dintre loturi după un an și jumătate de licitație: 182 mil. euro pentru 18 km / Noi termene pentru pasajele rutiere și extinderea actualei șosele de centură la Berceni și Oltenița

Asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading 98 SRL a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 853 de milioane de lei la licitația de proiectare și construcție a Lotului 3 (18km) din viitoarea autostrada de centură sud (A0), la un an și jumătate de la lansarea licitației. Celelalte două loturi din A0 Sud rămân în continuare prinse în contestații, iar Lotul 3 riscă să devină un alt tronson „muzeu” din cauză că unul din nodurile de descărcare a traficului e prin în contractul pentru Lotul 2. În schimb, pentru proiectele de pe actuala Șosea de Centură Sud - lărgirile și giratoriile suspendate de la intersecția cu Berceni și Șoseaua Oteniței - Compania de Drumuri speră să atribuie contractele până la final de februarie, respectiv final de martie, după cum au precizat reprezentanții instituției pentru HotNews.ro. Ambele proiecte au fost scoase la licitație în mai 2017.



- Licitația pentru proiectarea și execuția Lotului 3 (18 km) al autostrăzii de centură sud - A0, o șosea de mare viteză nouă, diferită de actuala centură, s-a finalizat pentru a doua oară, după ce anterior CNAIR a fost obligată să reevalueze ofertele.







- Noul căștigător este Asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading 98 SRL cu o ofertă de 853 de milioane de lei. Urmează acum o nouă perioadă în care se pot depune contestații. Licitația a fost lansată din iulie 2017.







- Loturile 1 și 2 al A0 Sud sunt în continuare prinse în contestații. Lotul 3 riscă să fie un nou tronson „muzeu” în viitor: nodul de descărcare de la capătul cu DN6 e prins în contractul pentru Lotul 2.







- Din mai 2017 Compania de Drumuri derulează două licitații pentru două giratorii suspendate pe Șoseaua de Centură Sud a Capitalei, la intersecțiile cu DN4 (Olteniței) și DJ401 (Berceni), precum și lărgirea la patru benzi a circa 6 km din șosea. Contractele nu doar că nu s-au semnat încă, dar nici nu au fost măcar desemnați câștigătorii licitațiilor.





- Pentru proiectul de la Berceni CNAIR are deja un câștigător, dar - din motive procedurale - speră ca abia la final de februarie să poată să-l anunțe oficial.







- Pentru proiectul de la Olteniței, reprezentanții CNAIR spun că sunt „pe ultima sută de metri” în procedura de evaluare a ofertelor și speră să poată anunța căștigătorul în martie.





- „La pasajul Domnești constructorul va începe să lucreze efectiv în teren în perioada următoare, imediat cum va permite vremea, chiar dinainte de începerea sezonului de lucrări atâta timp că va fi vremea ok”, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanții CNAIR.







Proiectele din prezent pe actuala șosea de centură și viitoarea A0:



Autostrada A0 Sud - trei loturi în licitație din iulie 2017 - Compania de Drumuri a atribuit din nou contractul pentru Lotul 3 către Aktor-Euroconstruct - 853 mil lei



Compania de Autostrăzi



Licitația a fost lansată în iulie 2017, iar în primă fază a fost desemnat câștigător asocierea UMB-Tehnostrade, însă rezultatul procedurii a fost contestat și instanța a admis reevaluarea ofertelor.

Compania de Autostrăzi a anunțat că a atribuit contractul de proiectare și execuție pentru cei 17,9 km ai Lotului 3 către asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading 98 SRL ce a depus o ofertă de circa 853 milioane de lei.Licitația a fost lansată în iulie 2017, iar în primă fază a fost desemnat câștigător asocierea UMB-Tehnostrade, însă rezultatul procedurii a fost contestat și instanța a admis reevaluarea ofertelor.





„Va trebui să treacă o perioadă de 10 zile pentru depunerea eventualelor contestații”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, pentru HotNews.ro.





Lotul 3 al noii autostrăzi de Centura a Capitalei (A0) urmează să pornească după intersecţia cu DN 6, pe direcţia nord-vest, și va ajunge până după intersecția cu A1.





Celelalte două loturi - Lotul 1 (17 km) și Lotul 2 (16,3 km) - sunt în continuare în contestații. Pe ambele loturi, licitate și ele din iulie 2017, a fost declarată inițial câștigătoare compania turcă Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS.





Proiect: autostrada de centură a Capitalei - A0 - semi-inelul sudic

Lungime: 52 km

Cost: 530 mil. Euro (estimativ)





Lotul 1



Proiect: A2-CF 902 (aproape de Jilava)

Lungime: 17 km

Cost: 178 mil. Euro

Constructor: desmenat - Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS

Stadiu: în licitație, cu diferite contestații

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor



Lotul 2



Proiect: CF 902 - DN6

Lungime: 16,3 km

Cost: 162 mil. Euro

Constructor: desmenat - Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS

Stadiu: în licitație, cu diferite contestații

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor



Lotul 3



Proiect: DN6-A1

Lungime: 17,5 km

Cost: 182 mil. Euro

Constructor: desemnat Asocierea Aktor - Euroconstruct Trading - ianuarie 2019 / inițial a fost desemnat inițial UMB-Tehnostrade, dar au fost admise contestații și ofertele au fost reevaluate.

Stadiu: în licitație.

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor





Un nou tronson „muzeu” de autostradă? Pro Infrastructura: „Lotul 3 nu va putea fi folosit fără Lotul 2 unde este cuprinsă intersecția cu DN6”





Într-o postare despre recenta atribuire a contractului pe Lotul 3, Asociația Pro Infrastructura (API) atrage atenția că Lotul 3 riscă să devină în viitor un alt tronson „muzeu” de autostradă. Asta pentru că nodul rutier de la capătul cu DN6 este cuprins în contractul Lotului 2, o licitație încă blocată în contestații.







„[...] tronsonul 3, în lungime de 17,965 km între A1 și DN6, este muzeu (nu poate fi folosit) fără vecinul său, lotul 2, care conține nodul Autostrăzii A0 cu DN6! Celebra decizie CAB din 15.10.2018 practic a confirmat câștigătorul și pe acest sector 2: compania turcă Alsim Alarko. Dar CNAIR iar tergiversează nejustificat procedurile [...]”, transmite Pro Infrastructura.













FOTO: Soluția giratoriilor suspendate, aplicată pe centura de sud la Domnești, intersecția cu Olteniței și intersecția cu Berceni.



Noi termene pentru finalizarea licitațiilor proiectelor de la intersecția Centurii Sud cu Berceni și Olteniței



Pe zona de Sud, pe actuala șosea de Centură, Compania de Drumuri a lansat încă din mai 2017 două licitații pentru realizarea a două giratorii suspendate și lărgirea la patru benzi intre intersecțiile cu DN4 (Olteniței) și DJ401 (Berceni). Deși au trecut mai bine 19 luni, cele două proiecte nu au fost contractate nici până în ziua de azi.



Ambele licitații au o clauză suspensivă care spune că nu se va atribui contractul până la aprobarea unei Hotărâri de Guvern care să aprobe actualizarea indicatorilor tehnico-economici - un motiv invocat până de curând pentru întârzierea procedurilor. HG-ul s-a aprobat la finalul anului trecut, iar acum Compania de Drumuri e pe final cu procedura de atribuire, au explicat pentru HotNews.ro reprezentanții CNAIR.



„După ce s-a aprobat HG-ul pentru indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul de la Berceni, am notificat câștigătorul și așteptăm acum să ne aducă o serie de acte în original. Odată ce ne va aduce actele necesare și totul va fi în ordine, vom putea anunța oficial atribuirea contractului, moment după care va exista perioada pentru depunerea contestațiilor. Sperăm ca până la finalul lunii februarie să putem atribui oficial acest proiect”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Autostrăzi (CNAIR).



Surse apropiate situației au precizat pentru HotNews.ro că pentru acest proiect căștigător a fost declarat asocierea Trameco-Vahostav-Erbașu.









FOTO: Planul pasajului de la intersecția DNCB cu Șoseaua Olteniței care va supratraversa centura printr-un giratoriu alungit și suspendat.







Lungime: giratoriu + 2,5 km

Cost: 38 mil. Euro

Constructor: desemnat, dar neanunțat oficial încă

Stadiu: în licitație

Început în: mai 2017 (licitația)

Termen de finalizare: -



Proiect: giratoriu suspendat DNCB-Șos. Olteniței + lărgire la 4 benzi a centurii

„La Olteniței este pe ultima sută de metri evaluarea și stabilirea căștigătorului. Și aici apoi va trebui să ne aducă o serie de acte în original. Aici a durat mai mult perioada de evaluare. Aici estimăm că vom atribui oficial contractul până la finalul lunii martie. Apoi va urma perioada de contestații”, a precizat reprezentantul CNAIR.În urmă cu două săptămâni, Asociația Pro Infrastructura critica CNAIR pentru timpul foarte îndelungat de care are nevoie „să deruleze o licitație banală pentru nodurile rutiere de la Berceni (DJ401) și Oltenița (DN4) pe RNCB, Rușinea Națională "Centura" București. Vorbim de două giratorii suspendate și extinderea DNCB la patru benzi pe doar 6,1 km”.giratoriu + 3,7 km46 mil. EuroEvaluarea ofertelor este în curs - „pe ultima sută de metri”în licitațiemai 2017 (licitația)