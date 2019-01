Parcarea de tip Park&Ride de la Străulești: Metrorex ieftinește tariful de la 1 leu la 50 de bani pe oră / În parcarea de 660 de locuri, recent inaugurată, parcau în medie 19 mașini pe zi

Din 4 februarie 2019, tariful pentru parcarea în Terminalul Multimodal Străulești va fi de 50 de bani/mașină/oră, anunță Metrorex. Parcarea de tip „Park&Ride” a fost inaugurată în noiembrie și dispune de 660 de locuri de parcare. Tariful de parcare inițial era de 1 leu pe oră, dar în primele două luni au folosit parcarea în medie 19 mașini pe zi.



„Park and Ride-ul de la Străulești reprezintă o soluție unică în București, care oferă siguranță și confort posesorilor de autoturisme. Prețul extrem de avantajos față de prețul pieței poate fi un motiv în plus pentru posesorii de autoturisme de a-și lăsa mașinile într-o parcare nouă, modernă, cu multiple funcțiuni pentru cei care călătoresc dinspre periferie spre centrul orașului”, transmite Metrorex, odată cu anunțul că reduce tariful la 50 de bani pe oră.



Terminalul multimodal are un regim de înălţime P+3 etaje, iar alcătuirea cuprinde un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de aşteptare pentru călătorii transportului public orăşenesc şi interurban, precum şi autogară cu 11 locuri de parcare.













Terminalul are lifturi de acces în parcajul suprateran, precum şi acces direct către staţia de metrou Străuleşti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.Depoul Străuleşti are o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi şi 13 linii, unde pot fi garate sau reparate, în acelaşi timp, şapte trenuri.În cadrul aceluiaşi proiect au fost amenajate spaţii verzi adiacente drumurilor de acces, dar şi un teren de sport exact deasupra depoului.În cadrul depoului au fost prevăzute spaţiile necesare atelierelor de întreţinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici cu lumină naturală, precum şi dotările şi echipamentele tehnice necesare (strung, vinciuri, poduri rulante, canale de revizie, staţie de spălare, etc.).