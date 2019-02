Bruxelles-ul interzice fuziunea Siemens-Alstom, puternic susținută de guvernele din Franța și Germania

Șeful Siemens a denunțat veto-ul european, spunând că Europa nu se află pe poziție de forță și că este nevoie de o reformă structurală urgentă a politicii industriale europene față de concurența chineză.



Joe Kaeser i-a catalogat recent pe cei de la Bruxelles ca fiind ”tehnocrați retrograzi” și a spus că speră că alegerile europarlamentare din mai ”vor constitui ocazia reclădirii Europei viitorului și din punct de vedere industrial”.





Siemens a spus, într-un comunicat, că a propus CE ”remedii ambițioase” ce răspundeau tuturor îngrijorărilor exprimate de Comisie. În ultimele săptămâni înalți oficiali din Germania și Franța au cerut o reformă a legilor concurenței în Europa, considerând că ele sunt învechite și nu țin pasul cu contextul actual în care chinezii sunt o amenințare.







În septembrie 2017, Siemens Mobility și Alstom S.A au anunțat public că vor, sub numele Siemens Alstom, să realizeze o fuziune la începutul anului 2019. Siemens urma să dețină peste 50% din noul concern.CE a făcut însă o anchetă aprofundată și a ajuns la concluzia că o astfel de fuziune ar afecta concurența din piață și că ar duce la creșterea prețurilor sistemelor de semnalizare care sunt esențiale pentru siguranța trenurilor de mare viteză.Fondată în 1928, compania franceză Alstom are 8 miliarde euro cifra de afaceri și 34.500 de angajați. Siemens-ul german a luat ființă în 1847, are o cifră de afaceri de 83 miliarde euro și 379.000 de angajați. Divizia Siemens Mobility datează din 2014 și reunește domeniile Mobility and Logistics, Rail Systems și Rail Electrification.