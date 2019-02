Premieră pe DN2, unul dintre cele mai periculoase drumuri din țară: Un sector din E85 va fi transformat în 2+1 alternativ / PLUS: Ce spune Compania de Drumuri despre tipul de parapet pe cablu testat timp de un an la Afumați

Info pe scurt:

Pe mare parte din DN2 mulți șoferi circulă pe patru benzi, deși oficial și regulamentar drumul are doar câte o bandă pe sens și câte un acostament mai lat, asfaltat. Drumul este unul dintre cele mai nesigure din țară, pe fondul vitezei sporite practicate de șoferi și a depășirilor periculoase.

CNAIR spune că platforma DN2 nu e suficient de lată (lipsește un metru) ca să fie fezabilă ideea de sistem 2+1 alternativ, dar că va implementa totuși sistemul pe un tronson de aproape 9 km după Sinești (Ialomița).

Proiectul-pilot pentru DN2 va fi făcut însă fără un parapete fizic care să separe sensurile de mers, ci doar prin marcaje și un spațiu liber de un metru.

„Este mai bine ca acum, dar nu e ideal”, apreciază Asociația Pro Infrastructura care susține că realizarea sistemului 2+1 alternativ pe DN2 trebuie făcut cu parapet fizic de delimitare a sensurilor de circulație pentru ca nivelul de siguranță să fie sporit semnificativ.

Pro Infrastructura: „Platforma reală a DN2 e de 13 metri, doar că nu e asfaltată peste tot. Lipsește practic un metru de asfalt”. Informația apare chiar și într-un alt răspuns oficial al CNAIR.

Chiar dacă oficial drumul este unul 1+1, cu câte o bandă în fiecare sens, pe toată lungimea drumului reabilitat se circulă neregulamentar pe toată suprafața asfaltată, astfel că mulți șoferi de autoturisme, autobuze sau camioane folosesc acostamentele drept o primă bandă de circulație.







Având în vedere platforma lărgită a DN2, în ultimii ani a existat o presiune constantă din partea societății civile pentru transformarea drumului într-unul 2+1 alternativ - în care cirulația să se desfășoare în total pe 3 benzi de circulație, iar banda din mijloc să fie folosită ca bandă pentru depășire alternativ pentru fiecare din cele două sensuri de mers. Alternanța are urma să aibă loc la 1,2 – 3 km in functie de situatia din teren.



„C.N.A.I.R. va analiza sectorul experimental și în funcție de derularea celorlalte contracte, se dorește realizarea unui astfel de sistem și pe alte drumuri naționale”, mai transmit reprezentanții instituției.





Tronsonul cuprins de la km 30+600 și până la km 39+000 unde CNAIR va realiza sistemul 2+1 alternativ este bucata din DN2 care începe de după localitatea Sinești (de la pădure) și până la Movilița, următoarea localitate.



Foto: Drum 2+1 alternativ în Suedia / sursă: teknikensvarld.se ---







„E clar că pentru șoferii mai grăbiți nu va fi ceva pe plac, dar se va circula mult mai lin și mai în suguranță dacă se pune și parapete. Dacă nu se va face cu parapet, vor exista în continuare șoferi care vor depăși linia continuă”, spune reprezentantul API.









FOTO - Cum arată DN2 pe mare parte din lungimea sa



---





Timp de mai bine de un an - din toamna lui 2017 - CNAIR a testat pe circa 2 km în zona Afumați un nou tip de parapete pe cablu, iar în prezent la nivelul Companiei sunt analizate datele tehnice înregistrate în teren.







„Până acum se consideră a fi o măsură experimentală ce și-a demonstrat utilitatea în ceea ce privește siguranța preluării șocului în cazul unei coliziuni, și s-a constatat reducerea numărului de accidente soldate cu morți și răniți grav. Un alt avantaj al folosirii acestui tip de parapete constă și în faptul că acesta se poate amenaja pe o lățime mică de parte carosabilă”, recunoaște CNAIR.





„Ca dezavantaje menționăm necesitatea înlocuirii stâlpișorilor la fiecare accident ceea ce conduce la cheltuieli mari de întreținere și vizibilitatea redusă a acestuia pe timp de noapte fapt ce conduce la diminuarea siguranței rutiere”, mai transmit reprezentanții CNAIR pentru HotNews.ro.





Pe de altă parte, CNAIR vrea să testeze și să implementeze un nou tip de parapete - cu role (rulouri) „ce reprezintă o soluție inovativă, recent dezvoltată”.







În analiza sa, reprezentantul API dădea exemplul Suediei unde circa 3.000 de km de drumuri cu lățimi de 13 metri au fost transformate în 2+1 alternativ.







Foto - Profil de drum 2+1 alternativ:



Înainte de toate,: DN2 (E85) de la București până după Roman este unul dintre cele mai circulate drumuri din țară, dar și unul dintre cele mai periculoase. În anii '90 drumul a fost reabilitat și platforma sa asfaltată a fost lărgită, însă numărul benzilor de circulație a rămas aceleași - câte una pe fiecare sens.Compania de Drumuri susține, într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro, că realizarea unui sistem 2+1 pe actualul DN2 lărgit nu ar fi fezabilă pentru că platforma drumului ar fi cu un metru prea îngustă. Chiar și așa, CNAIR precizează că va lansa un proiect pilot 2+1 alternativ pe circa 9 km începând de la pădurea Sinești și până în următoarea localitate, Movilița, însă nu va instala un parapete despărțitor, ci va lăsa o zonă „mediană” liberă, doar cu marcaj.„Realizarea profilului de 2+1 pe D.N. 2 cu separator de sensuri este îngreunată datorită faptului că lățimea drumului constând din parte carosabilă și acostament consolidat este de doar 12 m și nu de 13 m, ca în cazul altor state unde a fost implementată această soluție. Datorită lățimii insuficiente, nu este fezabilă soluția de separare a sensurilor de circulație cu separator fizic datorită faptului că în cazul unui accident rutier pe secțiunile cu o bandă pe sens, nu ar fi posibilă acționarea la locul evenimentului”, susține CNAIR pentru HotNews.ro.„Cu toate aceste dezavantaje, proiectul va fi implementat pe sectorul cuprins între km 30+600 – 39+000, iar în secțiune transversală vor fi 3 benzi de câte 3,5 m, cu spațiu liber de separare a sensurilor de criculație de 1m și benzi de încadrare laterale de 0.25m”, mai precizează CNAIR.„E mai bine decât cum e acum, dar nu e soluția ideală”, a apreciat pentru HotNews.ro Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura.„Noi susținem în continuare că realizarea sistemului 2+1 alternativ pe DN2 trebuie făcut cu parapet și că se poate pune parapet în acel spațiu de un metru. Riscul de accident se va menține în continuare atâta timp cât sensurile nu sunt separate fizic. În continuare vor fi situații periculoase - că adoarme lumea la volan, că un șofer e neatent, că unii șoferi vor fi în continuare prea grabiți și vor intra în depășire pe contrasens peste marcaj”, a mai spus Ciurea.Referitor la precizările CNAIR cum că platforma DN2 nu ar fi suficient de lată pentru a fi implementat sistemul 2+1 alternativ ca în alte state europene, reprezentantul Pro Infrastructura face referire chiar la un răspuns oficial primit de la Compania de Drumuri unde se recunoaște că de fapt platforma ar fi de 13 metri ( vezi aici ).„Platforma reală a DN2 e de 13 metri, doar că nu e asfaltată peste tot. Mai e câte o bucată de 0,5 metri de fiecare parte unde e o margine neasfaltată - „soft shoulder” cum li se spune. Dacă ar asfalta și acel un metru lipsă ar avea toată platforma de 13 metri la dispoziție să facă transformarea la sistemul 2+1 alternativ chiar fără nici o problemă, cu o bandă de 3,75 lățime”, explică reprezentantul API.Pe de altă parte, realizarea sistemului 2+1 alternativ doar pe o bucată de 9 kilometri este mult prea puțin având în vedere marile probleme de siguranță a traficului de pe tot DN2 unde se circula 2+2 neregulamentar.„Atât pot, atât vor. Ar trebui implementat sistemul ăsta nu pe 10 km, ci pe câteva sute de kilometri. Cu siguranță s-ar mai găsi și alte zone unde s-ar putea realiza acest sistem încă de pe acum, nu să stăm să așteptăm ani după un proiect pilot”, a mai declarat Ciurea.„(...) s-a făcut o consultare de piață și s-a demarat inițierea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului având ca obiect „Achiziția, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri”. (...) Vom putea realiza o analiză temeinică după implementarea și comportarea parapetelor pe rulouri în teren”, mai precizează CNAIR.Un drum 2+1 alternativ are în total 3 benzi de circulație, iar banda din mijloc este folosită ca bandă pentru depășire alternativ pentru fiecare din cele două sensuri de mers. Alternanța are loc la 1.2 – 3 km in functie de situatia din teren, scria în septembrie 2018 într-o analiză pe Contributors.ro, Cristian Bogdan, membru al API.Sensurile de mers sunt separate: nu este permisă intrarea pe contrasens, de cele mai multe ori fiind împiedicată fizic cu separatori de sens. Lățimea minimă totală pentru cele 3 benzi este considerată 13 metri: lățimea benzii 3,25 metri pe sensul cu 2 benzi, 3,75 metri pe sensul cu o bandă, 1,75 metri spațiu de protecție lângă parapetele median, și 1 m total pt acostamente. Separatorul median este de obicei din cabluri elastice (WRSB), care asigură rămânerea pe sensul de mers a vehiculelor în caz de impact și ocupă spațiu redus pe lățime (doar 10 cm).