La CFR Călători vagoanele sunt modernizate într-un ritm mult sub necesități/Anul trecut biletele emise pentru studenți au reprezentat o cincime din total

Numărul de călători cu trenul a scăzut drastic, de la 408 milioane în 1990, la circa 100 de milioane de călători în 2004 și la 54 de milioane în 2011. Anul trecut putem estima că numărul călătoriilor cu trenul a fost undeva în jurul a 65 de milioane (din care aproximativ 15% cu operatorii privați și restul cu CFR Călători).Pe parcursul anului 2017 CFR a transportat 54,35 de milioane pasageri. Am solicitat datele pentru 2018, dar compania a furnizat un indicator mai puțin palpabil, raportul călători/km.”Indicatorul reprezentativ pentru activitatea companiei este “călători km”, fiind stabilit în cadrul Contractului de Servicii Publice (CSP) încheiat între CFR Călători și Ministerul Transporturilor prin Autoritatea de Reformă Feroviară. Valoarea indicatorului “călători km” realizați în anul 2018 pe rutele stabilite în cadrul CSP a fost peste 4.923 mil cal.km”, spune CFR.Ca și comparație, datele din rapoartele companiei arată că indicatorul a fost 4.460 în 2016 și 4.853 mil cal.km în 2017, an din care studenții au gratuitate. În 2018 indicatorul a crescut ușor față de 2017.Câte călătorii au fost realizate de studenți în 2018? ”Din numărul total de bilete vândute în 2018, un procent de circa 20% îl reprezintă biletele emise pentru studenți”, spun cei de la CFR.Valoarea călătoriilor gratuite efectuate de către studenți în 2017 a fost de aproximativ 194 milioane lei. Cât a fost nivelul în 2018? CFR Călători nu a înaintat o valoare, motivând faptul că ”îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial”.Una dintre cele mai mari probleme pentru călători este lipsa vagoanelor, ceea ce face ca trenurile să fie de foarte multe ori supraaglomerate. Oficial, CFR are 1.200 de vagoane, însă sub 800 sunt folosite zilnic, restul nefiind apte de funcționare.Câte vagoane renovate au fost introduse în circulație în 2018 și câte ar trebui să intre în primele trei luni ale acestui an?”Conform datelor publice din SEAP/ SICAP, în anul 2018, au fost contractate servicii de reparaţii pentru 670 de vagoane care se vor efectua în următorii doi ani. Au fost efectuate reparaţii planificate de tip RTG şi RP la un număr de circa 400 de vagoane și de tip RGM (reparație generală cu modernizare) la un număr de 24 de vagoane.Pentru următorii patru ani, în funcţie de fondurile disponibile, programele de modernizare cuprind un număr important de vagoane de călători”.În august 2018 CFR anunța că au fost atribuite patru acorduri-cadru de achiziţie “Servicii de reparaţie planificată tip RTG la vagoane de călători”, cu o valabilitate de 24 de luni, pentru un număr de 371 de vagoane de călători, în sumă de 240 milioane lei.CFR Călători a mai lansat licitații în ultimele săptămâni, dar în teren se văd puține vagoane noi. Foarte ironizat a fost anunțul Ministerului Transporturilor care anunța cu mândrie în noiembrie că CFR va avea două noi vagoane modernizate.Criza de vagoane de la CFR Călători a atins maximul în vara lui 2018. Dacă la câteva trenuri sezoniere ce aveau peste 10 vagoane se mai puteau găsi locuri, la alte trenuri care circulau sute de kilometri lucrurile erau grave fiindcă garniturile porneau la drum cu două-trei vagoane.Chiar și cei care s-au dus cu două - trei săptămâni înainte la agenții vara trecută au avut surpriza să nu găsească bilet cu loc. Nu au fost rare nici cazurile în care oamenii au călătorit 3-400 km în picioare.