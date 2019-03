Astra Transcarpatic anulează trenurile dintre Timișoara și Baia Mare. Informația dă apă la moară celor care spun că automotoarele daneze au probleme serioase

Astra Transcarpatic este compania fabricii de vagoane de la Arad și este celebră pentru trenurile galben-verzi luxoase pentru standardele românești. De departe sunt cele mai confortabile trenuri de la noi, cu vagoane care inițial fuseseră produse pentru export, dar au rămas pe stoc, în cele de dormit existând și duș în cabina de două locuri.









De câteva luni Astra a pus în funcțiune și trei automotoare daneze IC2 aerodinamice și luxoase în comparație cu trenurile de la CFR sau cu automotoarele franceze vechi de la alte companii private. La exterior sunt probabil cele mai frumoase trenuri care circulă în acest moment la noi, dar se pare că au probleme mecanice.

Astra a achiziționat de la Căile Ferate Daneze DSB 15 automotoare fabricate de Ansaldo Breda și a adus câteva în țară, pentru teste. Au fost în centrul unui scandal, după ce într-un articol bine documentat se susținea că trenurile au mari probleme. Asociația Construim România a lansat și un apel către autoritățile implicate cerând să nu autorizeze pentru traficul cu călători automotoarele IC2. Patronul Astra a susținut însă că nu sunt probleme și că trenurile pot fi puse fără probleme în funcțiune.









Omul de afaceri Valer Blidar, care controlează atât compania feroviară cât și fabrica de material rulant Astra Vagoane Călători Arad, declara în septembrie că au fost investiți 20 de milioane de euro pentru a se dechide rute noi, în special regionale.

Blidar promitea atunci, că până în aprilie 2019 vor fi puse în circulație toate celelalte 13 garnituri, urmând să fie deschise noi rute, dar în prezent tot numai trei automotoare sunt folosite.





u sunt deloc trenuri rapide, fiindcă infrastructra nu permite. De exemplu între București și Titu cei 48 km sunt parcurși într-o oră. Între Timișoara și Baia Mare cei 371 km sunt parcurși în 7 ore și 13 minute (6 ore 44 min retur), acestea fiind trenurile care vor fi scoase din 12 martie.

Trenurile sunt compuse din două vagoane articulate, cu o lungime totală de 48 de metri și capacitatea de transport a fiecărei garnituri este de 113 pasageri.Astra a mai anulat diverse curse în acest an, de cele mai multe ori anunțul fiind făcut doar pe Facebook, astfel că majoritatea călătorilor nici măcar nu află dacă nu intră pe pagina companiei.Au apărut multe speculații legate de motivul renunțării la traseul Timișoara și Baia Mare și ele variază de la calitatea infrastructurii care dăunează materialului rulant, până la lipsa de viabilitate economică. Unii oameni din industrie spun că Astra va mai aduce două trei trenuri IC2 în țară anul acesta și că vor fi aduse pe viitor și modele mai mari, IC 4. Alții, din contră, spun că, într-un an, cel mult doi, toate trenurile IC 2 vor fi retrase.De exemplu, România Feroviară , pagină care publică pe Facebook diverse informații din domeniu, notează că cei de la ATC probabil și-au dat seama că un astfel de material rulant nu poate fi folosit rentabil pentru o singură cursă de 370 km parcursi în 7 ore, ci se pretează mult mai bine pentru distanțe scurte, unde au posibilitatea să ”penduleze” pe traseu cât e ziua de lungă. Aceeași pagină nota că, la doi ani după ce au fost introduse, vagoanele de noapte care au rulat pe magistrala 900 (București - Timișoara) au avut nevoie de reparații consistente din cauza infrastructurii dezastruoase.Că se merge fantastic de greu între București și Timișoara o arată o simplă comparație a timpilor de parcurs: în 1995 trenurile Intercity făceau șase ore și jumătate, în timp ce acum, drumul durează 9 ore și 15 minute în cel mai bun caz.Între Brașov și București trenurile Astra fac două ore și 40 minute.Am trmis celor de la Astra Transcarpatic întrebări pe e-mail și pe Facebook, am încercat și numerele de telefon pentru publicul larg, dar nimeni nu a răspuns. Am întrebat și dacă nu cumva s-a ajuns la concluzia că trenurile trebuie retrase, dat fiind că că nu prea au fost aduse unități noi in acest an, dar la fel, nu am primit răspuns.Astra Transcarpatic a intrat pe piață în februarie 2017, pe ruta București - Arad. De precizat că, la fel ca la alte companii private, dar și la CFR Călători, o parte consistentă a cifrei de afaceri Astra este acoperită de subvenții.S-a scris și că Astra ar putea cumpăra și trenuri mai mari, IC4, tot de la danezii de la DSB, și acestea având probleme