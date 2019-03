Chiar în ziua protestului #șîeu, PSD anunță că „Autostrada Moldovei începe azi!”. În realitate, pe Centura Bacăului lucrările au început de o săptămână după ani de amânări

Postarea PSD se referă la vizita ministrului Transporturilor Răzvan Cuc pe șantierul variantei ocolitoare Bacău.



















FOTO - Harta proiectului, porșiunea cu verde va fi cea la profil de autostradă, parte din viitoarea A7:











Partidul Social Democrat postează pe Facebook, chiar în ziua protestului de 15 minute „#Șîeu - România Vrea Autostrăzi” un mesaj în care anunță triumfal ”Autostrada Moldovei începe azi!”. Mesajul face referire la vizita ministrului Transporturilor pe șantierul Variantei Ocolitoare Bacău. În realitate, lucrările pe centura Bacăului - care conține și 16 km din Autostrada A7 - au început de o săptămână. Proiectul este unul pe care autoritățile se chinuie să-l pornească încă din 2007!Chiar în ziua în care are loc protestul „#șîeu - România vrea autostrăzi”, PSD publică pe pagina de Facebook un mesaj în care anunță triumfal „Autostrada Moldovei începe azi!” și încheie cu hashtag-ul „#NeRespectamPromisiunile”.În realitate, lucrările pe centura Bacău (31 km), care într-adevăr include și primii kilometri de autostradă din Moldova - circa 16 km care se suprapun peste traseul viitoarei autostrăzi A7, au demarat de aproape o săptămână.Asociația Pro Infrastructura semnala acest lucru prin fotografii în urmă cu câteva zile.De altfel, Asociația Pro Infrastructura a amintit de „Povestea HALUCINANTĂ” a proiectului care începe încă din 2007 când a fost făcut primul Studiu de Fezabilitate și proiectul tehnic:„În 30.04.2013 este lansată licitația de lucrări pe FIDIC Roșu. Pe 14.11.2013 se anunță câștigătorii: turcii de la Eko Insaat cu suma de 393 milioane de lei. Urmează contestațiile și abia pe 01.04.2015 se semnează contractul.Atenție, după un an, pe 25.05.2016 se dă ordinul de începere! Motivul? Autoritățile nu au putut da avansul în 2015 deoarece finanțarea europeană POS-T 2007-2013 se încheia la finalul lui 2015 și nu era suficient timp pentru a realiza progres în teren care să justifice plata.Abia în 01.09.2016 apar primele semne de viață în șantier, prin câteva poze puse pe Facebook. Eko Insaat efectiv se chinuie să execute ceva semnificativ... iar în 13.04.2017 contractul se reziliază în urma notificării trimise chiar de constructor, recunoscând că nu are capacitatea financiară să susțină proiectul.Licitația a fost relansată pe 16.12.2017. Ofertele au fost deschise în 12.02.2018 și ulterior două din cele patru asocieri participante au depus contestații în urma descalificării, printre care o altă companie turcă: Ictas Insaat. Câștigătorul a fost anunțat în 09.08.2018: asocierea UMB-Tehnostrade cu suma de aproape 669 milioane lei (fără TVA).Între timp contestația Ictas Insaat a fost admisă de CNSC, iar CNAIR a fost obligată să le reevalueze oferta. Mai mult, turcii au atacat și raportul prin care românii erau desemnați câștigători. După lupte complicate, până la urmă se parafează contractul cu UMB în 22.12.2018.”