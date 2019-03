Ford cere modernizarea căii ferate dintre Calafat și Timișoara, în țara unde trenurile de marfă rulează cu o viteză medie de sub 15 km/h

În România trenurile de marfă au o viteză medie de 15 km/h și, în aceste condiții, nu este de mirare că uneori poate dura trei zile până când o garnitură traversează țara de la un capăt la celălalt. De ce am ajuns atât de rău? Nu doar infrastructura feroviară este de vină, ci și faptul că vagoanele sunt vechi, este criză de mecanici și trenurile staționează cu orele,Dacă în țările unde totul este bine pus la punct, un tren de marfă parcurge și 1.000 km/zi, la noi fac și sub 400 km. Companiile mari se folosesc de trenurile de marfă, transportul pe calea ferată fiind mai ieftin și mai eficient decât cel rutier.Atât oficialii Dacia, cât și cei de la Ford, s-au plâns în multe rânduri de infrastructura jalnică a țării. La capitolul autostrăzi stăm foarte rău, în timp ce rețeaua feroviară, deși are peste 10.000 km, se prezintă într-o stare deloc bună, fiindcă modernizările se fac greu.Ian Pearson, actualul director al fabricii Ford din Craiova, spunea în 2018 că trenurile de marfă au o viteză de numai 13 km/h. El spunea că trenurile sunt ținute și 24 de ore la granița româno-ungară și că din Craiova, până în Austria trenurile cu mașini fac 36 de ore, din care 24 până la ieșirea din țară. Imediat după ieșirea din țară viteza medie a trenurilor ajunge să fie de patru ori mai mare, adăuga reprezentantul Ford.Pentru că sunt puține trenuri și pentru că trebuie făcute schimbări, drumul unui călător între Timișoara și Calafat poate dura aproape 15 ore pentru 530 km. La vitezele medii de acum, pentru trenurile de marfă transportul dintre cele două localități poate dura și peste 30 de ore.Traseul Timișoara - Calafat are importanță strategică fiindcă face parte din coridorul european Orient - Est Med care pornește de la Rostock (în nordul Germaniei) și trece prin Cehia, Austria și Ungaria, ajungând la Arad. De la Vidin, în Bulgaria, traseul continuă prin Sofia și Salonic și se termină în aglomeratul port grecesc Pireu.Primii pași birocratici pentru reabilitarea secțiunii Craiova - Caransebeș au fost făcuți, dar va mai dura mult până vor începe lucrările și ani buni până vor fi gata. Și Bulgaria are proiecte de peste 2 miliarde euro pentru reabilitarea căilor ferate, inclusiv o porțiune ce pornește de la Vidin, dar și în țara vecină vorbim de ani buni până când lucrurile se vor schimba.