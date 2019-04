China și Malaezia s-au înțeles până la urmă să construiască o cale ferată de 11 miliarde dolari, după ce costul final a scăzut cu câteva miliarde

Autoritățile din Malaezia au semnat înțelegerea cu compania de stat China Communications Construction Company (CCCC), iar calea ferată care unește capitala Kuala Lumpur cu coasta de est a țării va fi cu 40 km mai scurtă și va costa aproximativ 10,7 miliarde dolari, față de 15,9 miliarde dolari. Unii spuneau că, dacă vechea înțelegere ar fi fost păstrată, costul ar fi ajuns la 20 miliarde dolari.Construcția este finanțată în mare parte de chinezii, iar contractul fusese acordat CCCC de către guvernul fostului premier Najib Razak care a pierdut anul trecut puterea din cauza unui uriaș scandal de corupțieNoua administrație, instalată anul trecut, a suspendat proiectul, avertizând că totul costă enorm și că Malaezia va plăti datorii către China zeci de ani în contul acestei căi ferate. A fost suspendat și un proiect energetic de 2,5 miliarde dolari.Malaezia are 31 de milioane de locuitori, suprafața este cu 40% mai mare decât a României, iar șeful statului este sultanul Muhammad al V-leaSunt mai multe țări din Asia unde autoritățile privesc cu suspiciune investițiile chineze și se tem că cea mai populată țară de pe glob va ajunge să se amestece în treburile lor interne din cauza datoriilor.Principala magistrală feroviară din Malaezia merge din capitala Kuala Lumpur spre granița cu Myanmar, iar cei 560 km sunt parcurși în 5 ore și 35 de minute de cele mai rapide trenuri.Proiectul feroviar controversat se numește East Coast Rail Link și a fost temă de campanie în alegerile câștigate de coaliția condusă de Mahathir Mohamad, care a răsturnat de la putere în 2018 o coaliție politică ce condusese țara șase decenii. Element și mai spectaculos, Mohamad a devenit în 2018 cel mai bătrân premier din lume, la cei 92 de ani. El mai ocupase funcția timp de 22 de ani, între 1981 și 2003.Proiectul a devenit un simbol al planurilor extrem de costisitoare prin care China vrea să își sporească influența în Asia.Surse: Bloomberg, New York Times, New Straits Times