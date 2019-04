Paris și ”Big Bang-ul” autobuzelor - Cum vrea capitala Franței să facă autobuzele din nou atractive

Peste 4.500 de autobuze circulă zilnic prin Paris, dar acestea sunt tot mai puțin atractive într-un oraș cu o rețea extinsă de metrou, dar și cu trenuri regio-urbane. În plus, mii de oameni preferă bicicletele, scuterele și trotinetele electrice.Autobuzele sunt mai puțin populare și din cauza ambuteiajelor, a șantierelor și a manifestațiilor, nefiind o surpriză faptul că unele rute permit doar o viteză de 8 km/h la orele de vârf, mai mică decât cea a unui om care aleargă lejer.RATP a anunțat un plan prin care autobuzele să devină din nou atractive și va face cele mai multe schimbări din ultimii 70 de ani. Practic, traseele a peste 50 de linii vor fi modificate, trei linii vor fi desființate, iar cinci vor fi înființate. Un obiectiv al planului este ca numărul de călători să crească, iar altul este ca pe nicio linie viteza medie să nu mai fie de sub 10 km/h, nici măcar la orele de vârf.Planul este ”un Big Bang pentru autobuze”, a spus Valérie Pécresse președintele regiunii Île-de-France, subliniind cât de important și radical se vrea a fi momentul.Foarte puține s-au schimbat la rețeaua pariziană de autobuze în ultimele decenii, iar șefii RATP spun că schimbările traseelor vor ține cont de cum a evoluat demografia și de cum se deplasează populația în regiunea Parisului. Se va insista pe legăturile dintre Capitală și comunele din apropiere și pe zonele unde metroul nu este reprezentat.Modificările din rețea vor costa bugetul regiei cu 39 milioane euro mai mult pe an și au fost angajați și 700 de șoferi.Un alt obiectiv este ca timpii de așteptare să scadă, iar aici un rol esențial îl va avea achiziția de noi autobuze. Regia a făcut o comandă uriașă de autobuze electrice și a ales trei companii franceze, comanda urmând a fi de maxim 800 de autobuze electrice, cea mai mare de acest fel din Europa (în valoare de 400 milioane euro).Prima comandă fermă este de 150 de autobuze electrice, primele urmând a fi livrate spre final de 2020. Cele trei companii franceze alese sunt HeuliezBus, Bolloré Bluebus și Alstom Aptis.Parisul are 4.700 de autobuze, dintre care 83 sunt full-electrice, 950 sunt hibride, iar 140, pe biocombustibili.Surse: Le Monde