CFR Călători și bugetul pe 2019 - Subvenții mai mici, cheltuieli mai mari pentru reparații și pierderi estimate la 92 milioane euro

Totalul veniturilor prevăzute în BVC (bugetul de venituri și cheltuieli) CFR Călători pe 2019 este mai mic cu 1,25% față de 2018, în cifre absolute diferența fiind de 27,1 milioane lei. Dacă anul trecut execuția veniturilor a arătat un total de 2,16 miliarde lei, acum valoarea este estimată la 2,13 miliarde lei. În consecință, scad cu 26,63 milioane lei și veniturile din exploatare.Un mic avans, de 3,17%, se constată în ceea ce privește veniturile din transportul de călători, care vor ajunge în acest an la 918 milioane de lei, comparativ cu 889,8 milioane lei, cât a fost execuția bugetară a anului precedent. În creștere, cu 4,7%, sunt și veniturile din traficul internațional, care se estimează că în acest an vor ajunge la 30 milioane lei.O creștere spectaculoasă, de 3.600%, o vor înregistra veniturile din vânzări de active. Ce-i drept, acestea au fost anul trecut la un nivel modic, de numai 53.000 de lei, iar în proiectul pe 2019 sunt prevăzuți două milioane de lei. Veniturile din închirierea spațiilor rămân relativ constante (creștere de doar 1,25%), până la nivelul de 5,5 milioane de lei.De cealaltă parte a bilanțului, cheltuielile prognozate pentru acest an de operatorul de stat de transport feroviar de călători sunt cu 13,08% mai mari decât execuția bugetară din 2018.În cifre absolute, totalul cheltuielilor crește de la 2,27 miliarde lei la 2,56 miliarde lei. Cheltuielile de exploatare cresc și ele în acest an cu 12,8%, până la valoarea de 2,552 miliarde de lei. În creștere cu 3,7 milioane lei, până la nivelul de 169 milioane lei, sunt și cheltuielile cu combustibilul (motorina pentru locomotivele și automotoarele Diesel care circulă pe liniile neelectrificate).În proiectul de BVC CFR Călători pe 2019 este prevăzută o creștere puternică a cheltuieilor alocate pentru reparații și întreținere pentru materialul rulant, de 47,51% față de anul precedent. În cifre absolute, aceste cheltuieli se vor ridica la 164 milioane de lei.Creșterea este și mai mare în cazul reparațiilor de vagoane: 145,69% în plus, până la nivelul de 50 milioane de lei. În cee ce privește întreținerea și repararea locomotivelor, și aici suma alocată, de 37 milioane de lei, este cu 75% mai mare decât cea din execuția bugetară a anului trecut.În anul în curs, cheltuielile de personal ale CFR Călători vor fi cu 17,44% mai mari ca în 2018, ajungând la valoarea de 1,001 miliarde de lei.Trăgând linie, rezultă o pierdere estimată de 431,051 milioane de lei în acest an (aproape 92 milioane de euro), de aproape patru ori mai mare decât cea de anul trecut.Reprezentanții administrației CFR Călători și cei ai organizațiilor sindicale au convenit miercuri după amiază că proiectul de BVC CFR Călători pe 2019 va fi trimis pe circuitul de avizare/aprobare.