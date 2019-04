Operatorul național feroviar francez vrea să lanseze trenuri de mare viteză cu prețuri low-cost în Spania

În Franța, SNCF a lansat în 2012 posibilitatea de a călători la prețuri mai mici cu trenurile TGV, așa-zisele trenuri ”low-cost” neavând vagon-restaurant, iar pentru bagajele mari se plătește o taxă suplimentară.Cei de la SNCF spun că vor să intre pe piața spaniolă, fie împreună cu un operator local, fie pe cont propriu, caz în care ar mai trebui să achiziționeze material rulant. Per total, prima variantă este mai plauzibilă, SNCF având deja experiență în Italia cu trenurile Italo, operate de o companie la care francezii au o cincime din acțiuni.Spania are o rețea de 3.200 km de linii de mare viteză și alți 1.500 km sunt în construcție. Aici puteți citi cum au construit spaniolii aceste trenuri Cei de la SNCF consideră că lucrurile pot să meargă bine în Spania, calculele lor indicând că transportul cu trenurile de mare viteză AVE din Spania este de patru ori mai scump decât cel cu mașina, iar aceste trenuri sunt rezervate unei ”elite”: călătorilor business și turiștilor cu bani.Datorită trenurilor de mare viteză, o călătorie de la Barcelona, la Sevilla poate fi făcută chiar și în sub șapte ore, în timp ce înainte de lansarea trenurilor de mare viteză dura peste 15 ore.De la Madrid la Barcelona sunt 621 km, iar cele mai rapide trenuri fac două ore și jumătate, iar cele fac patru opriri fac 3 ore și 10 minute.