CFR avertizează că selfie-urile pe tren înseamnă moarte. Datele arată că 15 oameni au murit electrocutați în ultimii cinci ani

◙ Este interzis şi periculos să-ţi faci poze pe calea ferată!





‼‼‼ ATENŢIE! TENSIUNEA ÎN LINIA DE CONTACT este de 27.000 V!





‼ ARCUL ELECTRIC se formează la o distanță mai mică de 1.5 metri de linia de contact şi este FATAL‼‼‼





◙ NU atinge cablurile electrice, șinele, trenurile sau orice fel de instalați eelectrică!





◙ Evită să traversezi prin locuri nemarcate sau nesemnalizate!





◙ Fii foarte atent când traversezi calea ferată - folosește pasarelele, pasajele și trecerile pietonale!





◙ Fii mereu atent la tren, la zgomote și vibrații!





Statistica accidentelor prin electrocutare în perioada 2014-2 aprilie 2019 (aprilie):◙ 25 de persoane tinere, cu vârsta mai mica de 30 de ani, rănite prin electrocutare◙ 6 persoane tinere, cu vârsta mai mica de 30 de ani, decedate prin electrocutare◙ 16 persoane adulte, cu vârsta mai mare de 30 de ani, rănite prin electrocutare◙ 9 persoane adulte, cu vârsta mai mare de 30 de ani, decedate prin electrocutare.Care este mesajul CFR◙ Cablul sub tensiune creează un câmp electric care poate fi periculos la distanţe mici. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. Adică, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului şi o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric.◙ NU uita că trenul are mereu prioritate!