VIDEO Imagini cu unul dintre puținele loturi de autostradă care au șanse reale să fie deschis anul acesta. Cum arată acum dealul de pe Lotul 4 Lugoj - Deva, unde au fost alunecări de teren

Imaginile surprinse de ziarul local Unirea arată mobilizarea constructorului pentru stabilizarea dealului de la Șoimuș și ridicarea corpului autosrăzii pe laterala versantului.





Contract semnat: 1 august 2013





Stadiu (aprilie 2019): 96,2%

---





Cu cele două loturi deschise, șoferii vor putea practic circula de la Sibiu până la granița cu Ungaria de la Nădlac pe autostradă, mai puțin pe o porțiune de circa 13 km între Holdea și Margina.







Acolo va trebui realizat o secțiune de autostradă ce va conține o serie de tuneluri care să treacă prin dealuri, însă deși se știe de această situație de aproape șase ani, autoritățile de la drumuri nu au reușit să încheie un contract pentru proiect și execuție nici până în ziua de azi...





Alunecarea de teren de la Șoimuș



„Din informațiile vehiculate până acum, zona alunecării de teren este una de falie geologică, având alte caracteristici decât restul dealului. Primele semne au apărut încă de la finalul lui 2017, însă constructorul (UMB) a continuat implementarea soluției tehnice decise de experții săi și apoi aprobată de CNAIR”, transmitea Asociația Pro Infrastructură (API) anul trecut.



„Acesta este un nou exemplu de pregătire defectuoasă a proiectului la nivel de studiu de fezabilitate. În porțiunea în cauză nu a fost executat nici măcar un foraj geotehnic de către proiectant (DIWI Consult). Rezultatul? În etapa de execuție apar probleme și întârzieri, plus costuri suplimentare!”, atragea atenția ONG-ul.









Imagini din noiembrie 2018:







