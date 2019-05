Angajații fabricii de vagoane Astra Rail din Arad au intrat în grevă. Pe lista nemulțumirilor: cererile de mărire salarială, dar și indienii aduși să lucreze la companie

AradOn scrie că întreg scandalul ar fi pornit de la sutele de indieni angajaţi la fabrica din Arad. Potrivit unor informaţii aflate de la angajaţi din cadrul Astra Rail, conducerea firmei a decis să le retragă banii de bilete de avion pentru transportul dinspre India spre România. Se spune că problema a fost că le-au fost luaţi toţi banii deodată, spun sursele publicației.„Oamenii s-au trezit că, după o lună de muncă, au fost plătiţi cu sume cuprinse între 2 (doi) lei şi 50 de lei. Cum să trăieşti cu banii ăştia până la următorul salariu? Indienii au fost ajutaţi de colegii lor români, care le-au adus de acasă de mâncare, dar situaţia a mocnit până joi dimineaţa, când indienii au refuzat să mai meargă la muncă”, spune un angajat al firmei de vagoane. Mai mult, se pare că şefii Astra Rail ar fi decis şi să le reducă salariile angajaţilor din India, în baza noilor prevederi legale.Angajaţii români s-au solidarizat cu colegii lor indieni şi, joi dimineaţa, au părăsit bancurile de lucru. Ulterior, s-au încolonat şi au marşat spre „Casa Albă”, acolo unde se află birourile fabricii. Acolo, motivele de protest au fost mai multe, nu doar situaţia indienilor. „Am solicitat majorări salariale. Conducerea a decis să ne crească salariile cu procentaje infime, între 2 şi 5 la sută. Aceste majorări nu acoperă nici măcar inflaţia. Ni s-a spus să aşteptăm până când se închide anul fiscal în Statele Unite ale Americii, de unde este firma. Păi noi trăim în România, unde anul financiar se închide în martie. Ce avem noi cu America? Vrem salarii mai mari, să simţim şi noi că au crescut, nu doar să acoperim creşterile de preţuri”, a mai spus un angajat al fabricii.SpecialArad notează că problemele sunt mai complicate și criza de acum a pornit aproape imediat după plecarea, prin demisie, a fostului director general, Bernd Böse. Cu toate că invoca motive personale, pare că demisia ar fi survenit în urma presiunii pe care o exercitau asupra lui noii acţionari majoritari americani, care i-ar fi cerut să întrerupă negocierile salariale cu sindicaliştii. Investitorii americani au pus imediat un alt director general, un irlandez, carea a ar fi început să pună în practică cerinţele acestora.Pe scurt, sindicatul negociase cu foştii acţionari germani majorarea salariilor angajaţilor cu un procent cuprins între 30% şi 40%, începând cu data de 1 mai 2019. Între timp, noii acţionari americani au propus sindicatului o mărire salarială de 5% pentru perioada cuprinsă între lunile mai şi septembrie, când, la 1 septembrie ar fi urmat să fie reluate negocierile.Directorul irlandez nu stă în Arad zi de zi, astfel pierzându-se legătura cu reprezentanţii angajaţilor. Cum nimeni nu le spunea nimic, muncitorii au început să se revolte împotriva liderului de sindicat Ionel Rusu, acuzându-l că nu îi mai reprezintă, simţindu-se înşelaţi în negocieri.Ionel Rusu a confirmat pentru SpecialArad într-o declarație că „negocierile pentru noul contract colectiv de muncă decurg foarte anevoios cu noua conducere”. „Nu ajunsesem la o stare conflictuală, dar reprezentanţii acţionariatului erau foarte greu de găsit pentru negocieri. Până la urmă diferendul a fost de Stan şi Bran, adică noi am înţeles una, iar ei au înţeles alta în urma negocierilor. Ei au spus că va avea loc o creştere salarială de 5% în perioada lunilor mai-septembrie, de la care vor fi exceptate salariile managementului. Noi am înţeles că managementul este reprezentat de directori. Ei au înţeles prin management inclusiv şefii de secţii şi supraveghetorii. Cert este că, astăzi, după ce am fost huiduit în fabrică, am mers în fruntea muncitorilor şi am anulat toate înţelegerile şi propunerile angajatorilor.Astfel că a rămas în vigoare propunerea noastră de majorare a salariilor cu 30-40%. Negocierile se vor relua luni, săptămâna viitoare. Noi am mai propus şi un spor de fidelitate pentru cei care nu mai pleacă la munci sezoniere. Vă mai pot spune că atunci când a fost cumpărată de acţionarii germani, Astra era în stare de faliment declarat. Ei au revigorat fabrica începând din prima zi. Dacă nu erau nemţii astăzi bălăriile de la Astra erau mai mari decât cele de la fostul combinat de mobilă de peste drum”, ne-a mai declarat Ionel Rusu.Și SpecialArad vorbește de sutele de indieni: actualul acţionariat a adus muncitori din India, invocând lipsa ofertei de muncă din Arad. Problema a fost că săptămâna trecută ANAF a efectuat un control la Astra Rail, în urma căruia li s-a comunicat reprezentanţilor acţionarilor americani că toate cheltuielile aferente aducerii acestor muncitori, de la transportul aerian şi cazare şi până la asigurarea mesei sunt impozitabile.Deci, sumele au trebuit plătite către statul român. Deducând aceste sume din salariul negociat cu muncitorii indieni aceştia au rămas cu un salariu de… doi lei. Indienii şi-au exprimat şi ei nemulţumirile, iar acţionarii s-au văzut puşi în situaţia de a face noi plăţi pentru aceştia, astfel încât să le asigure sumele salariale promise. Drept pentru care au fost amânate negocierile cu sindicatul muncitorilor români.