Grevă spontană și la fabrica de vagoane Astra Rail din Caracal, după protestul de la Arad

Muncitorii de la Astra Rail, din Caracal, care erau în tură de dimineaţă, au refuzat să mai intre în fabrică.„Este o grevă spontană, pentru că salariile sunt foarte mici. Avem 2.090 de lei brut, iar venitul net este 1.200-1.300 de lei pe lună, ca sudori sau lăcătuşi. Am decis ca azi să nu mai intrăm în fabrică. Vremea nu a fost tocmai prietenoasă cu noi, pentru că a plouat, dar am rezistat. Am fost 120-130 de angajaţi. Aşteptăm şi colegii din tura după-amiază să se alăture acestui protest", a spus Cristi Ciurică, angajat al fabricii Astra Rail din Caracal.Oamenii spun că vor refuza să intre la lucru şi de luni dacă nu vor primi o creştere salarială de minimum 10%.„În timpul protestului a venit directorul fabricii la noi şi ne-a promis o creştere de 10%. Aşteptăm ca luni să fim chemaţi să semnăm noile contracte, în caz contrar vom face din nou protest", a mai spus Ciucă.Odată cu greva spontană, angajații fabricii de vagoane au decis și schimbarea liderului de sindicat, care spun ei, nu mai reprezenta interesele muncitorilor.„Pentru acest protest ne-am organizat singuri, pentru că avem un lider de sindicat care nu ne reprezintă. Nu a dus niciun fel de negocieri cu conducerea fabricii. Am vorbit cu el în această dimineaţă şi ne-a spus că îşi va da demisia. Dacă nu îşi va depune demisia, atunci ne vom retrage noi din sindicat şi vom face altă formaţiune. Deja avem un lider care să ne reprezinte", a precizat angajatul.În cadrul fabricii Astra Rail din Caracal lucrează 350 de sudori şi 250 de lăcătuşi.Producătorul de material rulant Astra Rail Industries, care controlează fabricile de vagoane Astra Vagoane Arad, Romvag (Caracal) şi Meva (Turnu Severin), are un istoric de peste 100 de ani în producţie.La Arad, aproximativ 300 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail Arad au oprit lucrul, pentru a-și arăta nemulțumirea cu privire la faptul că salariile nu le-au fost majorate, așa cum au solicitat. Angajații au solicitat o creștere a salariilor cuprinsă între 30 și 40 la sută, însă negocierile cu conducerea societății nu au avut, deocamdată, succes.