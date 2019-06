A fost lansată licitația pentru trei loturi ale autostrăzii de Centură Nord a Capitalei: 45 km și costuri totale de 2,18 miliarde lei

Proiectarea și Execuția loturilor 1, 2 și 3 ale Autostrăzii de Centura București Nord au fost scoase la licitație.





Traseul Lotului 1 se desfasoară pe raza județului Ilfov, între DJ 601A (Dragomirești Vale - Bacu) și DN1, în dreptul localitătii Corbeanca. De-a lungul traseului vor fi amenajate două noduri rutiere la intersecția cu DN7 București-Pitești la km 9+400 și cu DN1A București - Ploiești – Săcele, la km 12+130. De asemenea, în cadrul contractului vor fi construite 10 poduri și pasaje.





Traseul Lotului 2 se desfașoară pe raza județului Ilfov între DN1 (în dreptul localității Corbeanca) și DN2 (în dreptul localității Afumați). De-a lungul traseului vor fi amenajate două noduri rutiere și vor fi construite 10 poduri și pasaje.





Ce spune CNAIR, a cărui valoare estimate este de 842.140.505 Lei, fără TVA, are ca termen limită de depunere al ofertelor data de 12 august 2019.Durata de realizare a contractului este de 34 luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 22 luni perioada de execuție.Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim 5 ani, dar poate fi majorată până la 10 ani., a cărui valoare estimate este de 879.426.071 Lei, fara TVA, are ca termen limită de depunere al ofertelor data de 13 august 2019.Durata de realizare a acestui contract este de 34 luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 22 luni perioada de execuție.Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim 5 ani, dar poate fi majorată până la 10 ani., a cărui valoare estimate este de 466.278.289, fara TVA, are ca termen limită de depunere al ofertelor data de 14 august 2019.Traseul Lotului 3 are o lungime de 8,6 km și se desfășoară pe raza județului Ilfov între DN2, în dreptul localității Afumați și DN3 în zona Cernica. De-a lungul traseului va fi amenajat un nod rutier la intersecția cu DN2 București - Urziceni la km. 40+230. De asemenea, în cadrul contractului vor fi construite 7 pasaje.Cele 3 loturi sunt parte integrantă ale contractului "Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”.