București - Timișoara, 16 ore cu trenul - Când ghinionul se combină cu problemele sistemului feroviar

Trenul a plecat la 22.06 din București cu 45 de minute întârziere și a ajuns la Videle (51 km) la 2.52, cei de la CFR explicând că a fost o vijelie puternică, iar linia a fost închisă.Trenul a mai acumulat jumătate de oră întârziere până la Craiova unde a ajuns cu cinci ore mai târziu decât ar fi trebuit. Întârzierea a continuat să crească, atingând 5 ore și jumătate la Băile Herculane.După Caransebeș s-a defectat și locomotiva și, în acest fel, s-au mai adăugat 100 de minute întârziere, iar de la Lugoj la Timișoara trenul a recuperat 12 minute.Per total, trenul a ajuns cu 7 ore mai târziu la Timișoara, luni la ora 13.59.Magistrala 900 are mare nevoie de reparații capitale: în 1995 cele mai rapide trenuri IC făceau 6 ore și 25 minute pe cei 533 km dintre București și Timișoara, iar acum niciun tren nu face sub 9 ore și 10 minute.Pe București - Timișoara restricțiile acoperă un sfert din lungimea magistralei și sunt porțiuni lungi unde vitezele medii sunt de sub 50 km/h.Între București și Timișoara sunt cinci trenuri pe sens/zi: patru de la CFR și unul de la Astra Transcarpatic.