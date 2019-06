​​VIDEO A fost inaugurat cel mai spectaculos drum din Timiș, Transluncani, săpat în munte

„Drumul a fost realizat în cadrul unui proiect european în valoare de aproape un milion de euro. Drumul agricol Oboare are o lungime de 5,4 kilometri. Pe lângă acest segment de drum asfaltat, în cadrul aceluiași proiect, mai avem un segment de drum, Valea Lupului, de 3,5 kilometri, care a fost pietruit. Drumul agricol Oboare deservește aproximativ 600 de hectare de teren agricol, plus pășunile din golul alpin, fânețe și între 2.000 și 2.500 de hectare de păduri”, a declarat, duminică, pentru Mediafax, primarul comunei Tomești, Costel Medelean.









Primarul comunei Tomești consideră că numărul turiștilor va crește foarte mult dacă o porțiune de drum din zonă, de aproximativ 11 kilometri, care leagă județele Timiș și Caraș-Severin, va fi asfaltată.





În comuna Tomești, din județul Timiș, a fost realizat un drum agricol spectaculos, cu bani europeni, în cadrul unui proiect în valoare de aproximativ un milion de euro. Șoseaua săpată în munte are o lungime de peste 5 kilometri și a fost realizată la cea mai mare altitudine din județul Timiș, cel mai înalt punct având 700 de metri. Lucrările au fost complexe și s-au desfășurat pe parcursul a trei ani, în condițiile în care aproximativ jumătate din suprafața drumului agricol a fost construită în rocă.Potrivit primarului comunei Tomești, localnicii au numit noua șosea Transluncani, iar cei care au ajuns să se plimbe pe acest drum spun că poate concura cu Transalpina sau Transfăgărășanul.„Pe lângă destinația agricolă, îndeplinește și condițiile de traseu turistic, dar și de alternativă la drumul județean 684, care leagă județul Timiș de județul Caraș-Severin. Lucrările au avut o complexitate ridicată, fiind zonă montană, s-a săpat și în stâncă. Pe un segment de doi kilometri din noul drum era doar o potecă înainte de lucrări, iar pe acea porțiune doar în stâncă s-a săpat. Sâmbătă am văzut foarte multă lume pe drum, am văzut mașini din alte județe. Oamenii au numit acest drum Transluncani pentru că se află în localitatea Luncani, făcând comparație cu Transfăgărășanul sau Transalpina”, a afirmat Costel Medelean.