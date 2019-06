Dăncilă promite o „autostradă cap-coadă”: Am făcut investiții în segmente, însă oamenii vor o autostradă de la un capăt la altul

Autostrazile in Romania, misiune grea

Viorica Dăncilă a promis, în discursul suținut la congresul PSD de sâmbătă, că guvernul va face „o autostradă cap-coadă” și că va căuta un proiect „pliat pe dorințele românilor” pe care să îl facă cu bani de la bugetul de stat.







„Românii ne spun că nu am făcut destule investiții în autostrăzi, așa e. Am făcut investiții în segmente, însă oamenii vor o autostradă de la un capăt la altul. Mă angajez în fața dvs. că vom face o autostradă cap-coadă. Am demarat analiza pentru a vedea care este proiectul cel mai bine pliat pe dorințele românilor. Îl vom finanța de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere!”, a spus Dăncilă de la tribuna PSD.







„Fiecare proiect de investiții în infrastructură va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa coordonare a prim-ministrului. Acest departament va furniza săptămânal informări privind stadiul proiectelor și încadrarea în termenele stabilite. Cine nu le respectă, pleacă acasă, fără excepție", a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.







Premierul s-a referit şi la proiectele deja demarate, parteneriatele public-privat pentru autostrăzile Ploieşti-Braşov şi Târgu Neamţ - Iaşi, potrivit Agerpres.





Congresul extraordinar al PSD are loc, sâmbătă la Sala Palatului, iar social-democrații vor alege președintele, președintele executiv și secretarul general al partidului. Delegații formațiunii vor valida noul statut și proiectul politic al formațiunii.



La reuniunea social-democraților participă și Călin Popescu Tăriceanu.



Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru cele trei funcții de conducere în partid. Astfel, pentru funcția de președinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu și Ecaterina Andronescu. Daniel Suciu, Daniel Florea, Eugen Teodorovici și Sorin Bota sunt candidații înscriși pentru funcția de președinte executiv, iar pentru cea de secretar general, CEx i-a validat pe Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe și Rodica Nassar.







Autostrăzile din România, în cifre

Kilometri de autostradă funcționali în România, în perioada 2008 - 2018:

A1: București-Pitești - 109,66 kmA1: Sibiu-Sebeș-Orăștie-Deva - 132,43 kmA1: Margina-Timișoara-Arad-Nădlac - 159,56 kmA2: București-Cernavodă-Medgidia-Constanța - 203,00 kmA3: București-Ploiești 62,79 kmA3: Ungheni (Aeroport Tg. Mureș) - Iernut - 13,7 kmA3: Câmpia Turzii - Nădășelu 61,246 kmA4: Centura Constanța - 22,2 kmA6: A1-Centura Lugoj - 11,40 kmA10: Turda-Aiud Sud 28,75 km *aproximativ 4 km (între nod Aiud și limita cu lotul 2) nu pot fi folosițiA11: Parte din Centura Arad - 2 km---------------------------------------------------------------------- 42 km- 28 km- 57 km- 139 km- 108 km- 28,2 km*- 46,6 km- 22,11 km*- 15 km- 58,4 kmLotul 3 Cunța - Săliște din A1 Sibiu - Orăștie - 22,11 km - a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015 pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.263 km305 km332 km389 km528 km636 km664 km711 km733 km748 km807 km