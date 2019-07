100 de km de autostradă deschiși în acest an, spune ministrul Cuc. Care sunt în realitate tronsoanele cu șanse reale de inaugurare

Pe lângă cei 43 de kilometri de pe Lugoj-Deva (Lotul 3 - 21,14 km și Lotul 4 - 22,14), autoritățile de la Transporturi mai vizează spre finalizare următoarele tronsoane:





- A10 Sebeș - Turda (lot 1 - circa 8 km din cei 17 km)

- A3 Iernut - Chețani (17,9 km)

- A3 Biharia - Borș (5,3 km)

- A3 Rășnov - Cristian (6,3 km)

- A7 Centura Bacău (cei circa 16 km de autostradă parte din proiectul de circa 32 de km)



Din aceste tronsoane, doar două au șanse minime, mai degrabă teoretice, să fie finalizate în acest an.







A7 - Centura Bacău - „Ca să fie gata în 2020 [constructorul] ar trebui să tragă foarte tare și să nu existe alte impedimente birocratice - sunt multe exproprieri de făcut și sunt multe relocări de utilități de făcut. Nu e ușor, dar dacă e un constructor care să poată face treaba asta atunci UMB e acela”.





A3 Borș - Biharia - „E un lot relativ ușor, mai greu e la nodul rutier. Nu va fi gata anul ăsta, dar mobilizarea e bună și e realist să fie gata în 2020. Ungaria probabil va termina bucata lor de autostradă în iarnă sau în primăvară. Cel mai probabil vor termina înaintea noastră”.





A3 Râșnov - Cristian - „Au decopertat aproape toată secțiunea de autostradă. Pentru o lună din momentul în care s-a intrat în teren progresul e foarte bun. Teoretic, dacă totul decurge ok, la finele anului viitor ar putea fi gata. Dar și aici sunt probleme birocratice de rezolvat - relocări de utilități și exproprieri în zona Cristian”.



"Ca să elucidăm misterul cu numărul kilometrilor de autostradă, ştiţi că la preluarea mandatului domnul Neaga (fostul director al CNAIR - n.r.) a avansat un număr de kilometri şi i-am spus la acel moment că din punct de vedere administrativ voi face tot ce pot ca să finalizăm acel număr de kilometri, în care personal pot să spun că nu am crezut că vor fi finalizaţi 180 de kilometri, noi având în lucru undeva la 120 de kilometri", a spus Cuc, marţi, într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres."Eu, în momentul de faţă, la ce am evaluat şi am discutat cu constructorii, vorbim de kilometri de autostradă care vor fi daţi în trafic... Angajamente şi-au luat toţi că vor termina, dar acolo unde văd un progres fizic de 30%, cum e cazul lotului Cheţani-Câmpia Turzii, acolo nu pot spune că se vor finaliza lucrările până la finele anului, şi ar însemna că ne minţim reciproc şi credem într-un nonsens. Asta i-am reproşat şi domnului Neaga. Dânsul spunea: "Nu, că dacă terminăm structurile...", chiar dacă terminăm structurile, noi nu putem controla vremea", a precizat ministrul.Cuc a reiterat faptul că are drept obiectiv deschiderea pentru trafic a 100 de kilometri de autostradă în acest an."Loturile Lugoj-Deva 3 şi 4, adică 44 de kilometri, vor fi deschise în prima parte a lunii august, în cel mult două săptămâni. Joi mă duc acolo şi voi estima exact", a precizat el.Întrebat de jurnalişti cine va plăti cu funcţia, dacă cei 100 de kilometri nu se vor realiza, ministrul a răspuns: "Dumneavoastră, cei din presă, tot timpul vreţi sânge. Dacă mă luam după promisiunile antreprenorilor, probabil aş fi anunţat 140 de kilometri, dar m-am uitat la ce se poate finaliza şi am anunţat 100 de kilometri. Dar, dacă aceşti kilometri constat că nu evoluează, deşi nu văd motivele, pentru că nu sunt niciun fel de bariere administrative, este doar o problemă de mobilizare, cu siguranţă nu aştept să menţin promisiuni deşarte şi voi lua măsuri aşa cum trebuie cu constructorii", a afirmat oficialul guvernamental.El a subliniat că, în momentul de faţă, aceşti 100 de kilometri sunt tangibili ca şi target pentru a fi daţi în trafic în acest an, nu recepţia finală.Jurnaliştii au insistat să ştie dacă ministrul îşi va da demisia în cazul în care acest obiectiv nu va fi îndeplinit."Eu vă întreb un lucru: dacă de acum înainte trei luni de zile plouă încontinuu, ce pot să fac eu? Să-i cer lui Dumnezeu să-şi pună mandatul pe masă? Vă întreb", a arătat Cuc.Este vorba deacolo unde lucrează asocierea Astaldi-Max Boegl și unde stadiul actual este pe la 64%, și - parțial -, acolo unde lucrează Impresa Pizzarotti și stadiul se apropie de 70%. Pe acest ultim lot ar putea, teoretic, fi gata lucrările pentru mare parte din lot începând de la Lancrăm și până la nodul Alba Iulia Sud.„Este vorba despre o bucată de circa 8 kilometri de la nodul Alba Iulia Sud la Sebeș pe o parte din bretele. Bucata aia ar fi foarte utilă pentru că ai scăpa traficul de tranzit de Lancrăm și de toată zona aia unde e bară la bară. Dar mai e mult de lucru acolo și e aproape exclus să poată fi deschisă circulația anul acesta”, explica pentru HotNews.ro în urmă cu câteva săptămâni reprezentantul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, într-un articol extins despre șansele tronsoanelor de autostrăzi în lucru de a fi gata în 2019. Pentru celelalte loturi în discuție, reprezentantul Asociației nu dădea nici o șansă: