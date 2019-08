Scandalul Lotului 3 din Autostrada Lugoj - Deva. Pro Infrastructura: „Orgoliul stupid și incompetența au creat un uriaș muzeu de autostradă de 43 de km” / Drulă (USR): ”Povestea miroase a șantaj și spăgi”

ONG-ul amintește că actuala situație amintește de cazul lotului 3 al Autostrăzii A10 Sebeș Turda care a stat închis 8 luni de zile, deși era finalizat în mare parte, „tot din cauza disputelor surde dintre CNAIR și antreprenor”.









„Întârzierea deschiderii circulației este cel puțin iresponsabilitate. Dar mai degrabă corupție. Toată povestea miroase a șantaj și spăgi. Probabil nedate (cât/cui trebuie). La fel ca la Sebeș-Turda lot 3 unde autostrada a fost ținută 8 luni închisă, ca apoi (cu minime remedieri, mai mult de ochii lumii) să fie deschisă fără probleme. Cetățenii sunt pe ultimul loc în această mascaradă, deși din banii lor e construită autostrada. Îl întreb pe ministrul Cuc: cine răspunde de eventualele accidente de pe ultra-aglomeratul și nesigurul drum național în timp ce autostrada perfect folosibilă stă închisă?”, mai spune deputatul.















Autostrada Lugoj - Deva e în lucru încă din 2013 și cele două tronsoane erau așteptate să fie gata și acum un an când autoritățile de la drumuri își făceau planurile.



Cu cele două loturi deschise, șoferii vor putea practic circula de la Sibiu până la granița cu Ungaria de la Nădlac pe autostradă, mai puțin pe o porțiune de circa 13 km între Holdea și Margina.



Acolo va trebui realizat o secțiune de autostradă ce va conține o serie de tuneluri care să treacă prin dealuri, însă deși se știe de această situație de aproape șase ani, autoritățile de la drumuri abia au reușit



Lot 3 - 21,14 Km - intre Ilia si Holdea

Constructor: JV Teloxim Con SRL / Comsa SA / Aldesa Construcciones SA / Arcadis Eurometudes SA



Valoare contract: 579.92 milioane lei



Lot 4 - 22,14 Km - între Șoimuș și Ilia

Constructor: JV SPEDITION UMB SRL / TEHNOSTRADE SRL



Valoare contract: 419.4 milioane lei



VIDEO - Lotul 4 - Nodul rutier Șoimuș (Deva)





Lotul 4 - „Dealul Liliecilor” - zona care a dat cele mai multe probleme constructorului:





Lotul 3 - Ecoductele din zona Ohaba și nodul rutier de la Holdea:







Imagini cu ultimele lucrări de la capătul nodului 3:





Două loturi măcinate de multe probleme încă de la început

Lotul 3 (21,14 km) și Lotul 4 (22,14 km) au fost contractate încă din 2013, dar au fost constant măcinate de probleme. Inițial acordul de mediu pentru toate loturile autostrăzii Lugoj - Deva a fost modificat substanțial chiar după încheierea contractelor, fapt ce a impus modificarea semnificativă pe alocuri a proiectării. Astfel, pe lotul patru - printre altele - a trebuit realizat un ecoduct la Brănișca, iar pe Lotul 3 două ecoducte în zona Ohaba.



Ulterior a fost o mare problemă legată de autorizația de construire. Mult timp constructorii s-au apucat de lucru fără ca autorizația să fie emisă, dar apoi în octombrie 2015 lucrările s-au oprit. Abia din martie 2017 s-a emis autorizația de construire și lucrările au fost reluate. Practic, timp de doi ani nu s-a mișcat nimic pe șantier...



Pentru Lotul 3 a mai fost și problema descărcării traficului la capătul vestic al acestuia, pentru că din proiect nodul rutier făcea parte din lotul 2, adiacent. Însă acolo, ca urmare a modificării proiectului inițial conform noului acord de mediu, autoritățile au reziliat contractul. Astfel, mult timp le-a luat autorităților de la drumuri să accepte și să realizeze formalitățile pentru un nou nod rutier la Holdea realizat de constructorul lotului 3.



Despre nodul de la Holdea și cum a ajuns ca acesta să existe: Nodul A1 la Holdea: 22 km de autostradă salvați de societatea civilă

Pe lângă aceste probleme, au existat și alte situații neplăcute întâlnite de constructori pe teren. Astfel, pe Lotul 4 constructorul a întâlnit pe traseul autostrăzii un cimitir, dar și o specie de lilieci protejată de lege ce a trebuit să fie monitorizată timp de un an și apoi să fie relocată.



Mai mult, tot pe Lotul 4, cele mai mari probleme s-au întâlnit în zona dealului Șoimuș, acolo unde autostrada practic taie o bună bucată din versant. În 2017 au început să apară primele alunecări serioase de teren.



Situația neclară a fost generată din cauza unui studiu de fezabilitate slab întocmit de către firma Diwi Consult, care nu avea deloc foraje geotehnice făcute pe deal, ci doar înainte și după acesta.



„Prostia, nemernicia, orgoliul stupid și incompetența criminală au creat un uriaș muzeu de autostradă de 43 de km în România, țara cu șoselele cele mai periculoase din UE (96 morți la 1 milion locuitori în fiecare an). Pe toți cei 21 km ai sectorului Holdea-Ilia SE POATE CIRCULA ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ, așa cum puteți vedea și din imaginile atașate surprinse astăzi din teren”, transmite Pro Infrastructura.Asociația susține că eventualele lucrări nefinalizate și neînțelegeri între constructor și CNAIR pot fi soluționate în perioada următoare sub trafic. „În mod evident, autostrada este mult mai sigură decât DN68A: un drum cu gropi cârpite, foarte îngust și plin de viraje strânse”, scrie API.Deputatul USR Cătălin Drulă, membru în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților, a reacționat și el față de situația de pe Lugoj - Deva și acuză ministerul Transporturilor de circ și avertizează că „întârzierea deschiderii circulației este cel puțin iresponsabilitate”.„Acești 43 de kilometri de autostradă sunt extem de importanți pentru România, ca parte din coridorul european Constanța-Nădlac. Practic, după deschidere am avea autostradă continuă de la Sibiu la Nădlac cu excepția unui sector de 9km din Lugoj-Deva lot 2 (cel cu vestitele tuneluri) care abia de o lună este în relicitare. Pe drumul național paralel DN7 și apoi DN68A se circulă îngrozitor în perioadele aglomerate și sunt numeroase accidente cu victime. Avem numeroase filmări de la sol și din drone care arată că autostrada este perfect circulabilă și sigură. Orice lipsuri și probleme ar exista (și întotdeauna există la o construcție de asemenea amploare), se rezolvă în lunile de după deschiderea traficului, de altfel există și un mecanism tehnic prevăzut special pentru asta - anexa la procesul-verbal de recepție a lucrărilor”, susține Drulă.Luni noapte, Compania de Drumuri anunța că Lotul 4 Lugoj – Deva de pe A1 , cu o lungime de 22 km, între Șoimuș și Ilia, în județul Hunedoara, a fost recepționat, dar nu poate fi deschis circulației, din cauză că nu poate fi descărcat traficul întrucât nodul rutier de la Ilia ține de Lotul 3.Recomandarea ca recepția să nu fie demarată pe lotul 3 a venit chiar din partea consultantului care a monitorizat șantierul, spun reprezentanții CNAIR, care au precizat pentru HotNews.ro că de-a lungul tronsonului au fost semnalate o serie de probleme, crăpături, fisuri și zone unde planeitatea carosabilului nu ar fi fost conformă.În această situație, Antreprenorul spaniol (Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. -COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A.- Arcadis Eurometudes S.A.) a refuzat propunerea CNAIR de a recepționa ca obiect separat un sector care asigură accesul la bretelele rutiere de la Nodul Ilia, ceea ce ar fi permis deschiderea circulației între Nodurile Șoimuș și Ilia.