HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada Sibiu - Pitești: 10 oferte pentru construcția primului tunel de autostradă prin munți din România

3. China Railway 14th Bureau Group CO, LTD - China





10. Asocierea Rizzani de Eccher SpA - Tirrena Scavi SpA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi - Italia-Turcia









Secțiunea 4: 10 km, tunel de 1,35 km, trei ani și opt luni pentru execuție















---







HARTĂ INTERACTIVĂ - Traseul autostrăzii A1 Pitești - Sibiu:



În noiembrie 2016 Compania de Autostrăzi anunța că a stabilit un traseu final pentru autostrada A1 Pitești - Sibiu. Traseul fusese stabilit în decursul revizuirii Studiului de Fezabilitate (contract reziliat ulterior în 2017) și includea elemente comune cu traseul din SF-ul din 2008. Astfel, traseul de circa 122 de km avea pe parcurs 7 tuneluri și 10 noduri rutiere. Vezi aici cum arăta vechiul traseu stabilit în 2016.



În 2018, însă, odată ce Compania de Autostrăzi scotea deja la licitație unele secțiuni, traseul final a fost modificat. Astfel, numărul de noduri rutiere a scăzut la 8, iar numărul de tuneluri a crescut - s-au mai adăugat încă două tuneluri scurte în zona unde traseul va ocoli localitatea Boița, la ieșirea din Valea Oltului.



Compania de Drumuri a transmis HotNews.ro „noul” traseu al autostrăzii Sibiu - Pitești.



Traseul ar mai putea suferi mici modificări pe parcursul realizării proiectului tehnic, după cum au precizat pentru HotNews.ro reprezentanții CNAIR.



>> Click pe traseu pentru informații despre secțiuni, valori estimate, stadiu.



>> Click pe tuneluri și pe noduri pentru detalii



>> Folosește Mouse-ul sau butoanele de zoom ( + și - ) pentru a mări sau micșora traseul



Notă: deși în mare parte traseul transpus pe harta interactivă respectă destul de fidel amplasarea sa în teren, pot exista zone unde ruta autostrăzii sau tunelurile să se afle într-o marjă de eroare de 100-200m



Vrei să vezi harta mare, într-un tab separat? Click aici.

---

În noiembrie 2016 Compania de Autostrăzi anunța că a stabilit un traseu final pentru autostrada A1 Pitești - Sibiu. Traseul fusese stabilit în decursul revizuirii Studiului de Fezabilitate (contract reziliat ulterior în 2017) și includea elemente comune cu traseul din SF-ul din 2008. Astfel, traseul de circa 122 de km avea pe parcurs 7 tuneluri și 10 noduri rutiere.În 2018, însă, odată ce Compania de Autostrăzi scotea deja la licitație unele secțiuni, traseul final a fost modificat. Astfel, numărul de noduri rutiere a scăzut la 8, iar numărul de tuneluri a crescut - s-au mai adăugat încă două tuneluri scurte în zona unde traseul va ocoli localitatea Boița, la ieșirea din Valea Oltului.Compania de Drumuri a transmis HotNews.ro „noul” traseu al autostrăzii Sibiu - Pitești. Poate fi descărcat de aici. (.pdf, ~7,77 MB) Traseul ar mai putea suferi mici modificări pe parcursul realizării proiectului tehnic, după cum au precizat pentru HotNews.ro reprezentanții CNAIR.---

1. Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA) - Grecia2. Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS - Turcia4. Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Constructii SA - Turcia5. Impresa Pizzarotti & C SpA - Italia6. Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS - Turcia7. Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Turcia8. Porr Construct SRL - Austria9. Strabag SRL - Austria„De la această dată începe procesul de evaluare, Comisia de Evaluare urmând a analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice”, anunță COmpania de Drumuri.Valoarea estimată a contractului este de 2.000.162.437 lei fără TVA, iar durata contractului este de 60 luni din care 16 luni perioada de proiectare și 44 luni perioada de execuție.„De asemenea, perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani, aceasta putând fi majorată de ofertanți până la un maxim de 10 ani”, anunță CNAIR.Lungimea secțiunii 4, Tigveni - Curtea de Argeș este de 9,86 km, din care 1,35 km aferenți tunelului Momâia.Licitația pentru Lotul 4 a fost lansată încă din primăvara 2019. Tronsonul adiacent, Secțiunea 5 de la Curtea de Argeș la Pitești (30,35 km) a fost scos la licitație încă din iulie 2017 și nici până azi nu există un câștigător desemnat, darămite un contract semnat.