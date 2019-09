Top trei autostrăzi prioritare dacă PNL preia guvernarea. Ce spune șeful liberalilor

„Pe feroviar trebuie începute lucrările pe tronsoanele care fac legătura între Sighișoara și Simeria și de la Simeria la Curtici. O parte sunt în lucru. E fundamental (n.r. coridorul IV feroviar). În mod normal ar fi trebuit rezolvate încă de acum zece ani de zile”, a mai declarat președintele PNL.







„Vom selecta un manager conform ordonanței 109 și care va avea un contract în funcție de performanță. Va beneficia de un Consiliu de Administrație care să-l susțină în activitate și să aplicăm toate metodele de management modern. Vă dau un exemplu: ai sisteme de urmărire, softuri dedicate, a tuturor pașilor procedurali pe care îi realizezi până ajungi la construcție. După ce dai drumul la construcție ai un sistem prin care poți să urmărești progresul construcției respective. Trebuie numai să achiziționezi lucrurile respective să ai oricând o imagine clară a lucrărilor”, a răspuns Orban.





„România are marea șansă de a fi o poartă de intrare și ieșire din Europa. Noi n-am fructificat acest avantaj pentru că noi trebuie să asigurăm legătura dintre portul Constanța și Europa pe autostradă, pe cale ferată și pe Dunăre”, a declarat Ludovic Orban în cadrul interviurilor HotNews.ro. Dacă ar prelua guvernarea acum, PNL se va orienta spre promovarea „în special a proiectelor de infrastructură de transport”, spune Orban.„Autostrada Sibiu - Pitești, autostrada „Unirii” Târgu Mureș - Iași - Ungheni - care e vitală inclusiv din punct de vedere geostrategic, dar mai ales pentru a conecta Moldova și Republica Moldova la traiectoria europeană. Pe autostrăzi e clar care sunt tronsoanele: autostrada Sibiu - Pitești, autostrada de centura a Bucureștiului, autostrada Unirii și finalizarea Lugoj - Deva ca să poți să închizi Coridoul IV european, legătura din portul Constanța și granița de vest”, a răspuns Orban.Potrivit acestuia, un alt proiect important de infrastructură de care se discută prea puțin are legătură cu navigația pe Dunăre. „Evident că am da drumul la investiția pentru lucrările de asigurare a navigabilității pe Dunăre”, a spus Orban.Întrebat ce va face la Guvernare în privința Companiei de Drumuri care nu performează în ceea ce privește implementarea proiectelor de infrastructură rutieră, Orban a indicat că o schimbare de management și a modului de urmărire a proiectelor ar fi răspunsul.