Pro Infrastructura acuză Transporturile de „circ mediatic” și „manipulări grosolane” pe tema „autostrăzii muzeu” de pe Lugoj - Deva: „Prezintă o fisură în asfalt într-un loc unde nu se va circula până în 2024”

„CNAIR și ministrul Cuc au declanșat un circ mediatic făcut pe baza unei manipulări grosolane , prezentând o fisură în asfalt fără a preciza locul acesteia: la granița cu lotul 2 de la Holdea, acolo unde NU SE VA CIRCULA cel puțin până în 2024”, transmite Asociația Pro Infrastructura, după ce Transporturile au zis că traficul pe Lotul 3 din Lugoj - Deva nu se va deschide pentru că ar fi apărut fisuri în asfalt. API susține că zeci de fisuri asemănătoare au existat și au fost remediate pe multe segmente inaugurate recent, remedieri făcute pe banii constructorului în baza garanției. Doar că pe Lotul 3 statul român a decis rezilierea contractului la 99% și a rămas, practic, fără garanția oferită de constructor.











Să se judece ani de zile cu antreprenorul, dar cu autostrada deschisă! Le reamintim că nu dumnealor vor plăti daunele decise de instanțe, ci tot cetățenii: singurii pentru care noi facem lobby.”









CNAIR va apela, cel mai probabil, la o terță firmă pentru a efectua reparațiile la Lotul 3 al autostrăzii Lugoj - Deva, după ce va fi efectuată o expertiză a problemelor care au apărut încă înainte de recepție, a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt la CNAIR, pentru Mediafax.



la finalul lunii august, la un stadiu fizic de aproape 99% și plăți efectuate pentru circa 94%. Autoritățile de la Transporturi justificau rezilierea pe fondul refuzului constructorului de a accepta extinderea garanției de la patru ani (contractual) la opt ani (inițial 10 ani în negocieri).



Solicitările de extindere a garanției din partea statului au fost făcute după ce au fost invocate mai multe nereguli și neconformități la lucrări. Deși lucrările sunt în mare parte executate, CNAIR a refuzat să facă recepția lotului și deschiderea traficului, deși atât constructorul, cât și o parte din societatea civilă susțineau că traficul poate fi deschis în siguranță, iar eventualele finisaje și lucrări de terminat pot fi executate ulterior.



Tribunalul București a suspendat execuția garanției constructorului / CNAIR susține că a executat garanția înaintea deciziei instanței



Rezilierea, însă, presupune că nu va mai exista nici măcar cei patru ani inițiali de garanție, însă autoritățile spun că vor recupera banii prin penalități și prin execuția garanției de bună execuție în valoare de 58 de miloane de lei. Și aici însă a apărut o problemă: Tribunalul București a suspendat, în calitate de primă instanță, execuția acestei sume de bani.



Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al CNAIR a spus că garanția constructorului ar fi fost executată la finele săptămânii trecute, înainte de pronunțarea deciziei tribunalului.





În replică la acuzele CNAIR, firma spaniolă Comsa susține că ministrul Cuc a reziliat contractul ”într-un mod absolut abuziv” și că „finisajele actuale sunt în afara corpului autostrăzii și se pot executa fără a încurca traficul”.

Totodată, Asociația Pro Infrastructura blamează menținerea celor 21 de km de autostrada închiși traficului, în condițiile în care fără lotul 3 deschis nici lotul 4 inaugurat recent nu este pe deplin util și că în prezent traficul rutier se desfășoară în continuare pe un drum național periculos, virajat, cu gropi și denivelări.





Citește și:

De ce a fost reziliat contractul pe Lotul 3 din A1 Lugoj-Deva - explicațiile ministrului Cuc. PLUS: Când ar putea fi deschis traficul pe cei 21 de km Constructorul lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva îl acuză pe ministrul Cuc ca a reziliat abuziv contractul: ”Autoritățile au adus intenționat întârzieri în desfășurarea lucrărilor” "Vedem ce ne va reliefa această expertiză. Eu le-am spus celor de la CNAIR că vreau această expertiză să vină cel târziu în două săptămâni, pentru că expertiza va fi făcută punctual, la acea crăpătură care a apărut. Au fost două puncte la această autostradă: km 56 și km 76. Există metode de remediere. Vom face un zid de sprijin, un sistem de drenare al rampelor", a declarat, miercuri, Răzvan Cuc, după audierea sa din Comisia Transporturilor din Camera Deputaților.CNAIR va apela, cel mai probabil, la o terță firmă pentru a efectua reparațiile la Lotul 3 al autostrăzii Lugoj - Deva, după ce va fi efectuată o expertiză a problemelor care au apărut încă înainte de recepție, a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt la CNAIR, pentru Mediafax. Contractul pentru cei 21 de km ai Lotului 3 A1 Lugoj - Deva a fost reziliat la finalul lunii august, la un stadiu fizic de aproape 99% și plăți efectuate pentru circa 94%. Autoritățile de la Transporturi justificau rezilierea pe fondul refuzului constructorului de a accepta extinderea garanției de la patru ani (contractual) la opt ani (inițial 10 ani în negocieri).Solicitările de extindere a garanției din partea statului au fost făcute după ce au fost invocate mai multe nereguli și neconformități la lucrări. Deși lucrările sunt în mare parte executate, CNAIR a refuzat să facă recepția lotului și deschiderea traficului, deși atât constructorul, cât și o parte din societatea civilă susțineau că traficul poate fi deschis în siguranță, iar eventualele finisaje și lucrări de terminat pot fi executate ulterior.Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al CNAIR a spus că garanția constructorului ar fi fost executată la finele săptămânii trecute, înainte de pronunțarea deciziei tribunalului.Totodată, Asociația Pro Infrastructura blamează menținerea celor 21 de km de autostrada închiși traficului, în condițiile în care fără lotul 3 deschis nici lotul 4 inaugurat recent nu este pe deplin util și că în prezent traficul rutier se desfășoară în continuare pe un drum național periculos, virajat, cu gropi și denivelări.

„Pentru că ieri am fost atacați în parlamentul României la nivel de ministru, precizăm că noi, Asociația Pro Infrastructură, considerăm în continuare că lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva este apt de trafic, așa cum am explicat și arătat de nenumărate ori (filmări din dronă și de la sol).În încercarea disperată de a justifica o nemaivăzută reziliere de contract la 99% stadiu fizic și de a ascunde că antreprenorul (Comsa) a câștigat deja pe fond primul proces privind executarea garanției, CNAIR escaladează conflictul și se agață de fiecare crăpătură.Ieri, CNAIR și ministrul Cuc au declanșat un circ mediatic făcut pe baza unei manipulări grosolane, prezentând o fisură în asfalt fără a preciza locul acesteia: la granița cu lotul 2 de la holdea, acolo unde nu se va circula cel puțin până în 2024, tronson abia scos la licitație în 03.07.2019.Este manipulare să măsori cu pixul o crăpătură (vezi fotografia nr. 1), fără să spui că au existat zeci de fisuri asemănătoare remediate pe multe segmente inaugurate recent, remedieri făcute în perioada de garanție pe banii constructorilor.Un exemplu: pe sectorul Gilău-Nădășelu (A3) s-a dezvoltat o "trambulină" încă înainte de inaugurarea din 28.09.2018 care a dus în 2019 la restricționarea vitezei în zonă la 60 km/h (vezi fotografia nr. 2) și reparații făcute de antreprenor sub garanție (explicații pe forum în 15.07.2019: http://bit.ly/2m6d9rd ).Orice problemă tehnică putea fi rezolvată de constructor (Comsa) pe banii lui! dar, în urma rezilierii, garanția de 4 ani s-a pierdut!Este manipulare să legi crăpătura de o alunecare a marginii terasamentului dintr-un alt loc, din 2017, fără să spui că astfel de alunecări au apărut pe mai toate șantierele de autostradă, ba chiar mult mai grave. Exemple? A1 Lugoj-Deva lot 4 în 2015 (lângă Bretea Mureșană) sau A10 Sebeș-Turda lot 4 în 2017 (zona Stejeriș) când a luat-o la vale toată autostrada, pe întreaga lățime. Ambele cazuri au fost, evident, remediate de constructori pe cheltuiala lor.Este manipulare să vorbești de blocarea traficului timp de încă un an ca să faci o expertiză, când știm că pe A1 Orăștie-Sibiu lotul 3 traficul e deschis din 2014 și expertiza nici nu s-a putut contracta, licitația fiind anulată de două ori!Atragem atenția că acțiunile iresponsabililor din CNAIR nu se vor limita la declarații de presă, ruperi de contracte și alte activități de birou. Acești oameni sunt în stare să demoleze autostrada nou-nouță doar ca să-și justifice acțiunile nesăbuite!Invităm Compania Naţională de Administrare a Rnfrastructurii Rutiere și pe ministrul Cuc să lase acrobațiile mediatice în seama colegilor dumnealor din presă pe care-i plătesc pentru știri pozitive (fapt demonstrat). Ruperile de contracte nu vor aduce dezvoltare economică și nici siguranță rutieră, șoferii fiind nevoiți să circule pe dn7 și dn68a unde nu avem fisuri, ci cratere!Ministrul Transporturilor a anunțat miercuri că vrea să facă o expertiză pentru fisuri în asfalt și alte neconformități.