FOTO Need for Speed la Compania de Drumuri. Cum au ajuns pe site-ul CNAIR sute de documente cu linkuri către conținut piratat: jocuri video, Las Fierbinți, manele cu Nicolae Guță sau filme indiene

Documentele PDF găzduite pe site-ul CNADR variau în dimensiune între 500 KB și 1 MB fiecare. Astfel, în total la un calcul rudimentar, pe serverele pe care funcționează site-ul CNADNR au fost găzduite gratuit câteva sute de MB.









Filmele către care redirecționau pdf-urile de pe site-ul CNAIR

Manele cu Nicolae Guță dintr-un PDF de pe site-ul CNAIR

Serialul Las Fierbinți pe site-ul CNAIR

Jocuri video către care redirecționau pdf-urile de pe site-ul CNAIR

Jocuri cu mașini către care redirecționau pdf-urile de pe site-ul CNAIR

Need For Speed la CNAIR...

Cum arăta unul dintre pdf-uri în interior....



La scurt timp după ce HotNews.ro a contactat CNAIR pentru a obține o explicație cu privire la documentele PDF problematice site-ul www.cnadnr.ro a intrat în mentenanță și nu a putut fi accesat pentru o perioadă de timp. De altfel, la momentul publicării acestui articol site-ul încă se află în mentenanță.







UPDATE 18:10 Purtătorul de cuvânt al CNAIR a transmis HotNews.ro că departamentul IT al instituției a eliminat între timp toate documentele problematice și că au realizat un „update de core” care va preveni pe viitor ca astfel de fișiere să fie încărcate și găzduite pe site-ul companiei.



Need For Speed, 18 Wheels of Steel, Test Drive, Cars with Guns, Sega Rock & Roll Racing - sunt doar câteva nume de jocuri piratate către care trimiteau mai multe documente tip PDF găzduite pe site-ul CNAIR, www.cnadnr.ro (după fosta denumire Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România), după cum a descoperit HotNews.ro.Și nu erau singurele astfel de documente. În total, HotNews.ro a numărat mai bine de 300 de astfel de documente PDF care conțineau link-uri către site-uri externe unde utilziatorii puteau descărca torrente către conținutul piratat.Printre exemple de conținut piratat la care se făcea trimitere erau filme de acțiune sau filme indiene, diverse jocuri video, unele programe software sau sisteme de operare Windows, dar și muzică, manele cu Nicolae Guță sau un sezon al celebrului serial Las Fierbinți.Întrebați de HotNews.ro cum au ajuns aceste documente pe site-ul cnadnr.ro, reprezentanții Companiei de Drumuri au spus că acestea au fost cel mai probabil urcate de către utilizatorii site-ului care pot trimite sesizări și atașa documente.„Pe site există opțiunea ca utilizatorii să încarce documente, inclusiv PDF-uri. Aceste documente pot fi șterse doar manual și asta fac colegii noștri de la IT. Zilnic verificăm și ștergem”, a explicat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.Întrebat dacă nu există o soluție de automatizare a procesului de verificare a documentelor încărcate și de eliminare a acelora care nu reprezintă o sesizare propriu-zisă, reprezentantul CNAIR a declarat că este luată în calcul și o astfel de variantă. „Colegii de la IT caută o soluție să le elimine automat, dar încă nu au găsit-o”, a spus Șerbănescu.